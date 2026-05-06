VYVO, de Amsterdamse startup achter een nieuwe categorie frisdrank zonder suiker én zonder zoetstoffen, heeft een substantiële investering opgehaald bij Jongerius Invest. De deal brengt het merk in één klap op een waardering van meerdere miljoenen euro's - en dat terwijl de eerste productie nog geen jaar geleden plaatsvond.

Van innovatiepitch naar grote cateraars in drie maanden

De tractie is opvallend snel gegaan. Begin 2026 vond de eerste productie plaats, volledig zelfgefinancierd. Een paar dagen later won VYVO de innovatiepitch op Horecava. Binnen drie maanden na introductie sloten enkele van de grootste cateraars van Nederland samenwerkingen met het merk. De koelkasten op het kantoor van betaalbedrijf Mollie in Amsterdam staan inmiddels gevuld met VYVO

Oprichters Scott Ammerlaan en Sebastiaan Roebroek - beiden voormalig werkzaam bij familiebedrijf Pon - zagen een gat in de markt dat niemand leek te willen vullen. "Werkgevers en cateraars zoeken al langer naar een drankje dat medewerkers een gezonde boost geeft zonder de nadelen van suiker, zoetstoffen en synthetische cafeïne", zegt Roebroek. "Dat hebben bestaande frisdranken en energiedranken simpelweg niet te bieden."

Geen suiker, geen zoetstoffen — en dat maakt productontwikkeling moeilijk

VYVO positioneert zichzelf nadrukkelijk niet als frisdrank en niet als energiedrank, maar als een eigen categorie: clean functional drinks. De functionele ingrediënten zijn natuurlijke cafeïne uit guarana, groene thee-extract met L-theanine voor stabiele focus, een vitamine B-complex, vitamine C en elektrolyten. De smaak komt van echt vruchtensap en natuurlijke aroma's. Het resultaat: nagenoeg nul calorieën, geen suiker, geen zoetstoffen.

Die laatste keuze maakt productontwikkeling aanzienlijk moeilijker. "Als er twijfel is over wat zoetstoffen op lange termijn doen, wil je dat niet in je drank hebben", zegt Roebroek. "Zo simpel is het." Een tiental producenten noemde het idee aanvankelijk onmogelijk. Samen met een Amsterdamse voedingstechnoloog bewezen de oprichters het tegendeel.

Wat er met de investering gebeurt

Het kapitaal wordt ingezet voor drie doelen: de lancering van twee nieuwe smaken in mei (mango-passievrucht en appel-limoen), verdere uitrol richting B2B - kantines, zorginstellingen, universiteiten en sportscholen - en uitbreiding van het team vanuit het kantoor aan de Keizersgracht. Daarnaast werkt VYVO aan recovery- en hydration-varianten met een aangepaste vitaminemix en lager cafeïnegehalte.