Nederlandse startups overwegen uit Nederland te vertrekken

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse startups die het afgelopen jaar succesvol risicokapitaal hebben opgebouwd, overweegt hun bedrijf naar het buitenland te verplaatsen. Dat blijkt uit een peiling van de Dutch Startup Association (DSA).

De cijfers

Uit het onderzoek blijkt dat 37% van de vraagde ondernemers het (zeer) waarschijnlijk acht dat zij hun bedrijf binnen twee jaar naar het buitenland verplaatsen. 41% acht dit (zeer) onwaarschijnlijk en 22% staat er neutraal in.

De representatieve steekproef is onder 45 startups gehouden – oftewel 13% van alle Nederlandse startups die het afgelopen jaar financiering hebben opgehaald. Startups die vooralsnog geen financiering hebben opgehaald of direct buiten Nederland zijn gestart zijn hier niet bij meegenomen.