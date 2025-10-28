Nederlandse startups overwegen uit Nederland te vertrekken

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse startups die het afgelopen jaar succesvol risicokapitaal hebben opgebouwd, overweegt hun bedrijf naar het buitenland te verplaatsen. Dat blijkt uit een peiling van de Dutch Startup Association (DSA).
Uit het onderzoek blijkt dat 37% van de vraagde ondernemers het (zeer) waarschijnlijk acht dat zij hun bedrijf binnen twee jaar naar het buitenland verplaatsen. 41% acht dit (zeer) onwaarschijnlijk en 22% staat er neutraal in.
De representatieve steekproef is onder 45 startups gehouden – oftewel 13% van alle Nederlandse startups die het afgelopen jaar financiering hebben opgehaald. Startups die vooralsnog geen financiering hebben opgehaald of direct buiten Nederland zijn gestart zijn hier niet bij meegenomen.
Na de steekproef zijn er aanvullende gesprekken gehouden om er achter te komen waarom ondernemers uit Nederland zouden vertrekken. Een van de redenen is het feit dat de Europese markt nog altijd versnipperd is. Startups die internationaal willen uitbreiden lopen hier tegenaan.
Een oplossing hiervoor zou het het 28e regime kunnen zijn. De Europese Commissie werkt hieraan om één uniforme juridische entiteit te creëren voor alle EU-lidstaten. Hoewel dit positief zou zijn voor startups, lijken de meest recente gesprekken er op te duiden dat Brussel er een richtlijn van wil maken, waardoor elk land een eigen variant hierop zou krijgen. Dat zou voor te weinig uniformiteit zorgen.
“Startup-founders zijn inmiddels moe van alle aankondigingen over innovatie vanuit de Nederlandse overheid en de EU, die vervolgens niet doorgaan of worden afgezwakt”, zo stelt Sohrab Hosseini, de oprichter en CEO van Orq.ai, dan ook. “De opeenstapeling van verkeerde keuzes en verspilling vind ik tenenkrommend. Echter, het zit als startups niet in ons DNA om stil te zitten of te klagen, dus kiezen we een pad dat wél werkt.”
Daarnaast ervaren diverse startups ook een gebrek aan concurrerend investeringskapitaal. Het is in Nederland en Europa sowieso lastig om een risicokapitaal op te halen, maar vooral in de groeifases. Het aantal investeringen in Nederlandse startups bevindt zich op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar.
Tot slot stippen ondernemers in Nederland en Europa teveel onduidelijke, niet uitvoerbare en inconsistente regulering aan als een reden om naar een land buiten deze regio te verhuizen.
“Startups zijn van nature wereldwijd gericht, maar het is zorgelijk als ze Nederland en Europa willen verlaten vanwege obstakels die we kunnen oplossen”, aldus Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startups Association. “We moeten zorgen dat Nederland en Europa de meest aantrekkelijke basis wordt voor het starten en groeien van biljoenenbedrijven, met vooral aandacht voor talent en investeringen die daarvoor nodig zijn. Daarbij is een 28e regime als verordening de essentiële eerste stap nu.”
De Dutch Startup Association laat weten dat de resultaten van het onderzoek een signaal vormen voor een bredere trend. Men gaat het komende kwartaal dan ook meer onderzoek plegen, waarbij gekeken wordt naar de specifieke obstakels die startups ervaren in Nederland en Europa.