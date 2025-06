Nederlandse startup E-Pal verlengt levensduur e-bike accu’s tot drie keer

Wat al jaren standaard is bij smartphones en elektrische auto’s, wordt nu eindelijk toegepast op e-bikes: slim laden om de batterijduur te verlengen. De Nederlandse startup E-Pal introduceert de E-Pal Smartplug, een slimme stekker die in combinatie met een app het laadproces van e-bike accu’s optimaliseert. Het resultaat? Een accu die tot wel drie keer langer meegaat én honderden euro’s bespaart op vervanging.

Nederland telt inmiddels ruim vijf miljoen e-bike gebruikers. Jaarlijks komen daar zo’n 450.000 nieuwe elektrische fietsen bij. Toch gaan de meeste accu’s niet langer mee dan drie tot vier jaar, mede doordat ze structureel verkeerd worden opgeladen: tot 100% vol of juist té leeg gereden. Met een nieuwe accu die al snel €600 kost, zijn de financiële én milieugevolgen groot.

Slim, simpel en duurzaam

De E-Pal Smartplug wordt eenvoudig tussen de bestaande lader en het stopcontact geplaatst. Via een intuïtieve app leert het systeem het gebruikspatroon van de gebruiker kennen. De app berekent vervolgens automatisch het optimale laadniveau (meestal tussen de 40% en 80%) en voorkomt zo oververhitting of onnodige slijtage. Extra functies zijn o.a. laadschema’s, wintermodus en inzicht in accugebruik.

“Met E-Pal helpen we mensen duurzamer én voordeliger fietsen,” aldus oprichter Jeroen Huijbers. “We maken technologie toegankelijk die normaal voorbehouden is aan de auto-industrie. Zo verlengen we de levensduur van accu’s en verminderen we e-waste.”