Tective ontvangt eerste investering vanuit SecFund

Grote belangstelling

Innovatieve bedrijven in de defensiesector ervaren in vergelijking met bedrijven in andere sectoren vaker een drempel bij het verkrijgen van financiering, blijkt uit onderzoek van de Europese Unie. Het ophalen van risicokapitaal vormt een grote uitdaging. Niet alleen doordat de kapitaalbehoefte van deze bedrijven zeer groot is, maar ook doordat financiers terughoudend zijn met het investeren in bedrijven die mede aan defensie leveren. Het SecFund moet dit gat overbruggen en draagt bij aan de nationale veiligheid, innovatiekracht en economische groei.

Het SecFund richt zich op dual-use bedrijven. Dit zijn bedrijven die producten of diensten ontwikkelen die zowel civiel als in de defensiesector kunnen worden toegepast. Een voorbeeld is LiFi: een nieuwe generatie datatransmissie, die sneller is dan WiFi en meer data per seconde kan overdragen, of denk aan geavanceerde radiotechnologie.

Sinds de aankondiging afgelopen oktober gaven ruim honderd bedrijven uit heel Nederland aan belangstelling te hebben voor het fonds. Een aantal van deze bedrijven is gevraagd de afgelopen maanden deel te nemen aan de testfase van het proces, om als fonds een startportefeuille te creëren. Een deel van deze geïnteresseerde bedrijven heeft potentie, waarvan Tective dus nu als eerste een investering ontvangt.

Dual-use: defensie en civiel

Het SecFund is een samenwerking van het ministerie van Defensie, het ministerie van Economische Zaken en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De uitvoering van dit fonds met landelijke dekking is belegd bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in samenwerking met de andere ROM’s. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige kennis en ervaring met investeren en venture development.

“Om onze mensen de beste spullen te geven, hebben we de meest innovatieve mensen en bedrijven in Nederland nodig. Het SecFund geeft een flinke duw in de rug van start-ups en scale-ups om hun innovaties in rap tempo in productie te brengen en zo naar onze warfighters te krijgen. Essentieel voor onze veiligheid”, aldus Gijs Tuinman, staatssecretaris van Defensie.

“Met de investering in Tective is het SecFund nu echt gestart. De grote belangstelling voor het fonds onderstreept de behoefte van ondernemers aan dit nieuwe financieringsinstrument voor dual use. Wij staan als regionale ontwikkelingsmaatschappijen klaar om innovatie voor defensie te versnellen. We wensen investment director Ernst Coolen en het landelijke team van SecFund alle succes”, Brigit van Dijk – Van de Reijt, ceo Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) namens ROM-Nederland.