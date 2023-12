​Waarom techgadgets die niet voor defensie zijn, toch militair worden getest

Het lijkt soms wat hoog gegrepen: gadgets die militair zijn getest, ook al gebruik je ze gewoon op je veilige bank vier hoog achter. Het is echter niet voor niets dat militaire tests voor gadgets bestaan. Dit is waarom.



IP-rating

Je kunt natuurlijk iemand laten zeggen dat de kwaliteit van je product goed is, je kunt er ook een IP-rating aan hangen die iets zegt over de waterdichtheid, maar er is een manier om aan te geven dat je gadget écht tegen een stootje kan en dat is de militaire testmethode. Het klinkt vaak wat verregaand, maar het is wel een van de weinige methoden om aan te tonen aan klanten dat wat ze kopen, heel goed in elkaar zit. Het moet wel, want anders redden de apparaten het niet door de test.

Een voorbeeld van apparatuur die militair wordt getest is Lenovo ThinkPad. Deze laptops worden volgens twaalf MIL-STD 810G-methoden gecontroleerd en twintig procedures om de robuustheid te bewijzen. De Mil-STD 810G test producten op omgevingsstress en dit gebeurt niet in het veld, maar in een laboratorium. De tests zijn geen garantie dat het apparaat in de toekomst ook door de test heen zou komen, maar het garandeert wel dat het apparaat op het moment van testen aan alle eisen voldeed.

MIL-STD

De MIL-STD zijn door Defensie in de Verenigde Staten opgestelde fabrikagerichtlijnen die voorschrijven waar een apparaat aan moet voldoen. Het moet niet alleen tegen een stootje kunnen, het moet ook blijven functioneren. Voor rugged computers, dus apparaten die er echt voor gemaakt zijn om tegen een stootje te kunnen, is het de hoogste standaard, die MIL-STD 810 G. Apparaten worden in 24 categorieën getest in een lab en daarbij moet het allerlei beproevingen aankunnen.

Voorbeelden van zulke tests zijn bijvoorbeeld hoge temperaturen: wat gebeurt er als een laptop aan hoge temperatuur wordt blootgesteld? Hetzelfde geldt voor lage temperaturen: je zal maar op je wintersport even buiten willen werken. Schoktests horen er ook bij, waarbij vooral een schok wordt veroorzaakt in temperatuurverschil om te kijken hoe het apparaat reageert. Maar er is ook een andere schoktest, waarbij de laptop wordt laten vallen. En dan is er nog een regentest, waarbij het apparaat wordt blootgesteld aan een hele plens water.

Rugged apparaten

Kortom, er wordt grondig getest om te zorgen dat je zo lang mogelijk van het apparaat kunt blijven genieten als het om de werking en de behuizing gaat. Lenovo Ideapad is een voorbeeld van een laptop die aan al die tests voldoet, maar bijvoorbeeld ook Samsung Galaxy Xcover6 Pro als je op zoek bent naar een smartphone die zo’n militaire test weet te doorstaan.

Ook als je een refurbished apparaat koopt, dan mag je ervan uit gaan dat die wordt voorzien van onderdelen die passen bij deze tests, om te zorgen dat de belofte blijft. Raden we aan om die Lenovo Thinkpad mee te nemen als het regent? Niet per se, maar je weet in ieder geval wel dat als je naast het zwembad ligt op vakantie en iemand een bommetje maakt, je je laptop niet per se meteen hoeft weg te gooien. Een fijne gedachte, die meer laptopmakers in het achterhoofd zouden hebben.