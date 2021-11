Hoe weet je of je telefoon waterdicht is?

Het eerste dat belangrijk is om in ogenschouw te houden, dat is dat eigenlijk geen enkel telefoon helemaal volledig waterdicht is. Bovendien is er water en... water: telefoons worden op waterdichtheid of waterresistentie getest met zoetwater. Heb je echter te maken met zout zeewater of chloorwater uit het zwembad, dan kan je telefoon daar heel anders op reageren. Immers reageert elk materiaal weer anders op bijvoorbeeld zout of een andere stof.

Waterproof , waterresistant, een IP-rating: er zijn allerlei termen om iets te zeggen over of je smartphone een spatje kan verdragen. Hoe weet je nou of je telefoon echt waterdicht is? Zonder hem in een emmer water te hoeven gooien…

Waterdichtheid telefoon

Weten hoe waterdicht je telefoon is, dat kun je online checken. Weet je welk type telefoon je hebt, dan kun je online zien wat de IP-rating is. Die IP-rating bestaat uit twee getallen: IP68 bijvoorbeeld. Het eerste getal zegt iets over de stofdichtheid van het apparaat, het tweede over de waterdichtheid. IP68 is een hoge score op het gebied van waterresistentie. Het betekent dat de telefoon best tegen een plons water kan (of een regenbui) en zelfs dat je hem vier meter onder water kunt houden voor een half uur.

Let wel dat het hier gaat om het nieuwe toestel, dus zonder gebroken scherm of andere beschadigingen. Ook gaat het dus om ‘gewoon’ water. De ideale omstandigheden dus. Het waterresistent maken van technologische snufjes gebeurt overigens op twee verschillende manieren: de eerste is dat de onderdelen ook daadwerkelijk van materiaal worden gemaakt dat tegen water kan, het tweede is dat de materialen een soort coating krijgen die ze waterresistent maakt.