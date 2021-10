​Regen! Met deze waterproof gadgets trotseer je het herfstweer

Als een apparaat IP58 is, dan betekent dit dat hij goed tegen stof kan, maar er niet tegen bestand is. Het eerste getal betekent namelijk stof en dit gaat van 0 tot 6. De 8 staat in dit geval voor waterdichtheid en gaat van 0 tot 9. Ga op zoek naar oordopjes met een hoge IP-rating, zoals Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport en JBL True Wireless Flash X. De veelgebruikte Sony WF-1000XM4 en Apple AirPods Pro kunnen tegen een spatje, maar zijn zeker niet waterdicht.

Het is alsnog verstandig om ze niet te nat te laten worden en regelmatig droog en schoon te maken, maar er bestaan veel oordopjes die waterproof zijn. Let op: er is een verschil tussen water resistant en waterproof. Je hoeft niet zelf te experimenteren en veel geld kwijt te raken om te ontdekken of je oordopjes waterproof zijn. Hiervoor bestaan IP-ratings. Deze worden ook gebruikt bij smartphones en Bluetoothspeakers. Een IP-rating bestaat altijd uit twee cijfers (en als er geen cijfer kan worden gegeven, dan is het een X).

Het is herfst en dat betekent dat de kans op regen 100 procent is. Tijd om te checken hoe het zit met de waterdichtheid van je gadgets. Of misschien heb je nieuwe nodig? Met deze gadgets kun jij het regenachtige weer de baas.

Waterproof laptoptas

Ben jij zo iemand die zijn laptop in een gewone tas vervoerd, en bij regen kiest voor een supermarkttasje als ‘hoes’? Het werkt over het algemeen goed, maar je kunt je al dit gedoe besparen door te kiezen voor een waterproof laptoptas of rugzak met laptopvak. Op die manier hoef je je geen zorgen te maken dat er water in je porten sijpelt, terwijl je tegelijkertijd ook niet altijd naar een supermarkt hoeft te rennen als er water uit de lucht komt. Plus: mocht je je tas op je tafel hebben en er een kop koffie over laten vallen, dan heb je je tas zo schoon, in plaats van dat de vlekken er compleet intrekken.

Waterproof smartphones

Als je op zoek bent naar een smartphone die niet begint te knetteren als er water in de buurt is? Kijk dan naar een telefoon met een IP-rating van IP67 of IP68. De high-end toestellen van Apple en Samsung zijn bijvoorbeeld waterresistent, waarbij vooral iPhone 13 Pro Max er bovenuit steekt. Ook de telefoons van Motorola en OnePlus kunnen tegen een druppel, al komt dat vooral door de coating die erop zit, in plaats van dat de onderdelen echt waterresistent zijn. Sommige telefoons kun je echt in een emmer water gooien en ze gewoon nog gebruiken, zoals iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max. Je kunt ze zelfs een half uur vijf meter onder water houden en ze doen het nog.