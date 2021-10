De meestvoorkomende redenen dat oordopjes kapot gaan

Oordopjes waren altijd al één van onze favoriete gadgets, maar zeker nu ze ook nog noise cancelling zijn, hebben ze pas echt een meerwaarde. Zowel keihard muziek luisteren (hoewel dat voor het gehoor niet aan te raden is), als genieten van doodse stilte, bij bijna elke stemming kunnen je oordopjes je nog comfortabeler maken. Maar, ze gaan ook vaak stuk, dit is hoe.

Niet weten dat ze niet tegen water kunnen

Je kent het vast wel: je hebt nieuwe oordopjes en omdat veel technologie tegenwoordig is uitgerust met een IP-rating met hoge getallen, ga je er stiekem bij alle gadgets vanuit dat ze heus wel tegen een spatje kunnen. Totdat je op de fiets zit en er inderdaad een hoosbui naar beneden komt. Kunnen ze eigenlijk wel tegen water? Waterproof en water resistant zijn niet hetzelfde. Ook dat is vast handig om je te realiseren. En die regen? Een beetje miezer misschien, maar geen dikke tropische regendruppel zoals we die steeds vaker zien in Nederland. Bovendien haakt menig hoofdtelefoon bij die miezer ook al af. Einde verhaal. Van je hoofdtelefoon, want wij gaan nog wel even door.

De speakers opblazen

De klassieker: vroeger was een feestje pas écht een feestje, als er minimaal één speaker sneuvelde. Dat kan ook gebeuren bij je oordopjes, want die zijn uiteindelijk ook voorzien van speakers, maar dan in mini-vorm. Als je constant heel harde muziek luister (en bijvoorbeeld ook de bas lekker laag zet), dan kun je met gemak je oordopjes opblazen. En dat is niet alleen heel erg zonde van de oordopjes, maar ook van je gehoor. Niet voor niets geven telefoons vaak een melding als je te lang op harde geluidsniveaus luistert: het brengt onherstelbare gehoorschade met zich mee. En onherstelbare schade aan je oordopjes, als je een beetje je best doet.