​In-ear oordopjes: kun je een miskoop doen met zo'n groot aanbod?

Als je op zoek gaat naar goede in-ear oordopjes, dan kun je er inmiddels een flinke studie van maken welke je dan precies koopt. Het aanbod is gigantisch, wat mede wordt gevoed door telefoonfabrikanten. Kun je nog een miskoop doen met zoveel keuze in in-ears?

Action iHip Het korte antwoord is uiteraard ja. Wie bij Action iHip-oordopjes koopt voor 8,95 euro, die zal niet dezelfde ervaring hebben als iemand met Apple’s AirPods. Natuurlijk zit er verschil in oordopjes, al is daarbij de vuistregel wel dat dat vooral te merken is aan de prijs. Hoe lager de prijs, des te minder je kunt verwachten van de geluidskwaliteit. In tegenstelling tot bedrade oordopjes heb je ook te maken met de accuduur. Action iHip-oordopjes beloven 12 uur speeltijd met tussendoor opladen in de case (als ze dat al kunnen waarmaken). Samsung Galaxy Buds Pro gaan met gemak 28 uur mee. Wat daar echter niet bij wordt verteld, is dat de batterijduur van oordopjes snel achteruit kan gaan. Vaak is het de batterij of de Bluetooth-verbinding die uiteindelijk zorgt dat de oordopjes niet meer werken. Zeker als je de oordopjes vaak gebruikt en dus ook vaak oplaadt.

Smartphone-oordopjes Vroeger kreeg je vaak slechte oordopjes bij je smartphone, maar inmiddels zijn ook smartphonefabrikanten juist heel goede oordopjes gaan maken. Vergeet dus niet te kijken naar oordopjes van Apple, OnePlus, Huawei of Samsung, voordat je je blind staart op die van JBL, Sennheiser en Bang & Olufsen. Soms zijn die namelijk zelfs beter dan de bekende audiomerken. Er zijn zelfs nieuwe bedrijven die voortkomen uit smartphonemerken en oordopjes maken, zoals Nothing. Je krijgt ze ook niet meer zomaar bij je smartphone, ze worden aangeboden als apart product en tegen vrij hoge prijzen. Dat kan enorm verschillen: er zijn Huawei-oordopjes van 60 euro, terwijl AirPods Pro eerder de 200 euro aantikken. Als je wel voor een smartphone-merk gaat, check dan of de specifieke oordopjes die je wil kopen ook daadwerkelijk goed werken met jouw smartphone. Vaak heb je bepaalde voordelen als je oordopjes koopt van hetzelfde merk als je telefoon. Soms is dat korting, maar vaak bijvoorbeeld betere mogelijkheden om de audio af te stemmen of om te zien waar de oordopjes zich bevinden. Geen overbodige luxe, want die apparaatjes worden steeds kleiner.

In-ears oordopjes kopen De vraag welke oordopjes je wil kopen hangt grotendeels af van wat je eraan wil uitgeven. Als je naar oordopjes kijkt van meer dan 80 euro, dan mag je al wat meer verwachten van de geluidskwaliteit en de opties om de audio nog beter af te stemmen via een app. Ga je duurder, dan komen daar steeds meer mogelijkheden bij, zoals verschillende types noisecancelling. Ook heeft de aanschaf die je doet alles te maken met de geluidskwaliteit die je verwacht. Ultieme audiofielen zijn waarschijnlijk eerder op zoek naar high-end-in-ears, dan mensen die er alleen telefoongesprekken mee willen voeren. Ook is het draagcomfort belangrijk: niet iedereen heeft oren die qua vorm of gevoel lekker werken met in-ears. Er worden per kwartaal tientallen miljoenen in-ear oordopjes verkocht en de verschillen tussen de een of de ander zit hem op dit moment vooral in de accuduur, het draagcomfort, noisecancellingmogelijkheden en uiteraard geluidskwaliteit. De kwaliteit van de microfoon wilde de laatste paar jaren nog wel eens worden vergeten, maar inmiddels is dat -ongetwijfeld mede door het thuiswerken en de vele videomeetings- steeds vaker een bepalende factor in de aanschaf van in-ears. Ga na waarvoor je ze vooral wil gebruiken: zit je veel in het openbaar vervoer en wil je het gekakel van medereizigers niet horen, dan zal je focus liggen op noisecancellingopties, maar wil je vooral op lange wandeltochten gaan zonder ze uit te hoeven doen, dan is de accuduur essentieel.

Denk aan je wensen Het is uiteindelijk niet alleen zo dat goedkope Action-oordopjes eerder een miskoop zijn dan anderen: ook je idee van een miskoop heeft veel te maken met wat je wensen zijn. Als je ergens op vakantie in een hop-on-hop-offbus zit, dan krijg je altijd de slechtste oordopjes allertijden. Ze doen wel precies wat ze moeten: wat stem-audio overbrengen voor een uurtje. Je zal in de review van die toeristische trekpleister niet snel neerzetten dat je de oordopjes niet zo goed vond als je JBL Live Pro+-exemplaren. De functie en wens is daarin simpelweg heel anders. Kijk dus niet alleen online welke oordopjes het best getest worden, maar check bij jezelf wat jij verwacht van je nieuwe in-ears. Daarmee bespaar je je al een heleboel miskoopgevoelens en eindig je hopelijk sneller met precies dat wat jij wil.