Oordopjes stuk? Gooi ze niet in de prullenbak

Sowieso kun je als een product niet meer naar behoren werkt altijd het beste naar de fabrikant teruggaan om te kijken of er nog iets aan gefixt kan worden. We leven inmiddels in een samenleving die makkelijker dan ooit dingen weggooit en iets nieuws koopt, in plaats van te kijken naar mogelijkheden tot reparatie. Nu zal reparatie in veel gevallen niet kunnen, maar vragen staat vrij. Sommige leveranciers geven je bovendien graag een nieuw paar oordopjes, al heeft het uiteraard met de leeftijd, de belofte en de staat van de oordopjes te maken of de fabrikant je gratis of met korting nieuwe oordopjes gunt.

Het is spijtig, maar een feit: oordopjes hebben een relatief kleine accu waar doorgaans veel van wordt gevraagd. Niet alleen qua prestaties, maar ook qua opladen: omdat ze vaak maar een paar uur meegaan, worden oordopjes keer op keer in de lader gestoken (of eigenlijk: in de laadcase geklikt) en dat betekent dat de accu sneller slijt. Hij wordt warm door de energie die erin komt en dat heeft invloed op de levensduur. Balen, maar gelukkig worden ook in-ear oordopjes steeds goedkoper. Niet dat je ze altijd meteen moet vervangen, want er zijn opties.

Wist je dat je veel korter doet met draadloze oordopjes dan met bedrade exemplaren? Ervan uitgaande dat je er voorzichtig mee omgaat, zijn draadloze oordopjes vaak na twee of drie jaar wel op. De reden? Slijtage van de accu. Wat je vervolgens niet moet doen, dat is je in-ears weggooien in je afvalbak.

Kapotte oordopjes

Zelfs als je met je oude kapotte oordopjes niets meer kunt, dan kun je ze beter niet in het huisvuil gooien. Het is technologie en dat hoort thuis in de daarvoor bestemde bak bij het grofvuil. Ook al zijn ze nog zo klein, er zitten accu’s in deze apparaten en dat betekent dat ze kunnen ontploffen. Dat geldt niet alleen voor in de vuilniswagen, maar ook als ze nog in je eigen prullenbak liggen en iemand er bijvoorbeeld per ongeluk en nog hete lucifer in gooien. Recyclen is altijd een beter idee: niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor de juiste verwerking van de materialen waaruit het oordopje bestaat.

Zo hebben we jaarlijks tientallen miljoenen metrische tonnen aan e-waste en dat is gigantisch. Veel van dat afval wordt helemaal niet via de juiste wegen verwerkt: slechts twintig procent lukt dat wel. Het probleem ligt niet alleen bij de consument, want ook recyclebedrijven maken vaak de fout om het naar bedrijven in andere landen te sturen, die er vaak helemaal niet op dezelfde manier mee omgaan. Tegelijkertijd is ook recyclen niet in alle opzichten een goede gewoonte. Goud, dat vaak als geleider wordt gebruikt in gadgets, moet bijvoorbeeld baden in zoutzuur, wat zowel gevaarlijk is voor de mensen die ermee werken als bijvoorbeeld waterwegen waarin dit zoutzuur soms uiteindelijk terechtkomt.