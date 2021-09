​Nieuw onthuld: draadloze oordopjes van Philips Fidelio

Er is nog geen releasedatum want er wordt nog getweakt aan de audioprestaties van de oordopjes, maar Philips Fidelio is er straks niet meer alleen in hoofdtelefoonvorm, maar ook in de vorm van noise-cancelling oordopjes: Philips Fidelio T1.



Hybride noise-cancelling

De oordopjes van Philips worden -net als de televisies- gemaakt door het bedrijf TP Vision. Het bedrijf heeft voor de oordopjes grote 10 mm drivers in gedachten en dat is vrij flink voor in-ears. Doordat de oordopjes die in je oor gaan van een soort memoryfoam zijn gemaakt, blijven ze goed zitten. Daarnaast zijn ze voorzien van hybride noise-cancelling waardoor ze als het goed is het geluid in de ruimte om je heen goed kunnen doen wegebben.

De batterijduur van de oordopjes is 9 uur met noise-cancellation aan, plus nog 25 uur met behulp van de oplaadcase. Zonder noise-cancellation is dat 13 uur en 35 uur. De oordopjes zijn in twee uur opgeladen. Er is een Philips Headphones-app die je kunt gebruiken om het geluid meer af te stellen op jouw wensen.