​Wat is een rugged phone en waarom zou je er een kopen?

Op de harde straat op de Dam, van de trap als je een keer op een gezonde manier je studiootje wil bereiken: een ongeluk met je telefoon zit in een klein hoekje. Toch zijn er telefoons waarmee je helemaal niet bang hoeft te zijn als ze in die situatie belanden. Rugged telefoons. Rugged betekent ruig en dat is precies waar deze telefoons voor gemaakt zijn: ruige omstandigheden.

Op MWC in Barcelona barstte het van de aanbieders van dit soort toestellen. Sommigen zijn enorm groot: we hebben er zelfs eentje in onze handen gehad die een halve kilo woog. Maar er zijn ook handzamere modellen. Uiteindelijk kunnen ze vaak iets minder verschillende dingen dan die je gewend bent van andere smartphones , Maar daar tegenover zien ze er wel aanzienlijk robuuster uit. Ze moeten ook heel wat aankunnen: schokken, stof, trillingen, water, hoge temperaturen en lage temperaturen.

Rugged telefoons bedienen vooral een zakelijk segment. Denk aan olieboorplatformen, de Zuidpool, op binnenvaartschepen en op locaties waar mobiel signaal niet zo vanzelfsprekend is. Als je gewoon een kantoorbaan hebt, dan is de kans klein dat je een rugged telefoon gebruikt, maar als je vaak op werkbezoeken gaat in omstandigheden zoals de zware industrie of waar extreme weersomstandigheden zijn: ook dan kun je zo’n rugged toestel goed gebruiken.

Er zijn rugged telefoons van bekende merken, zoals de Samsung Galaxy XCover 5 en de Motorola Defy. Daarnaast zijn er ook wat minder bekende spelers in de gewone smartphonemarkt, die juist hard aan de weg timmeren in deze markt. Caterpillar, Hammer en Cleyver zijn daar voorbeelden van. Vaak bieden ze ook accessoires, bijvoorbeeld waarmee je kunt zorgen dat je ook zonder een telefoongolf in de buurt toch kunt communiceren (via satelliet).

Je kent de IP-rating misschien van gewone smartphones: die zegt iets over de waterdichtheid en stofdichtheid van de telefoon. Rugged toestellen hebben vaak enorm hoge IP-ratings: zij hebben vaak een IP-rating van 68. Met andere woorden: je kunt ermee gaan zwemmen of ermee door een woestijn reizen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat hij de geest geeft. Daarnaast gaat men bij rugged toestellen vaak een stapje verder: Dan worden ze getest op een militaire standaard (MIL-STD-810G): vallen, hoge temperaturen, enzovoort.

Dat zo’n toestel geen camera heeft, maakt het trouwens geen slecht toestel. Juist dit soort telefoons worden bijvoorbeeld door militairen gebruikt en daarbij is privacy heel belangrijk. Dan kan een camera vaak meer kwaad dan goed. Er zitten bovendien vaak weer functies op die je op een gewone telefoon niet hebt, zoals een alarmknop of een soort walkie talkie-functie waarmee je in één keer met je collega’s kunt praten.

Rugged toestellen zijn er in allerlei merken en maten, maar ook in verschillende prijsklassen. Vaak zitten ze wel in een vrij lage prijsklasse, omdat je er niet zoveel op hoeft te kunnen als op een gewone smartphone. Internetten kan wel, maar dit type toestellen is meestal niet voorzien van een extreem geweldige camera-opstelling, bijvoorbeeld. Veel rugged toestellen zitten dan ook in de prijsklasse tussen de 50 en 300 euro. Vergis je echter niet: voor sommige toestellen betaal je 500 euro, 600 euro en soms zelfs 1.500 euro (voor een toestel dat soms zelfs niet eens een camera heeft).

Rugged telefoonmarkt

Op dit moment wordt er verwacht dat de rugged telefoonmarkt nog enorm gaat groeien. Zo zou deze markt in 2028 ongeveer dubbel zo goed moeten draaien als het in 2023 doet. De vraag is of het vooral de echte rugged-merken zijn die dan zegevieren, of dat Apple bijvoorbeeld ook mee gaat doen met een rugged iPhone. Er is immers al een rugged Apple Watch...

Mocht je trouwens gewoon onhandig zijn, dan is een rugged toestel waarschijnlijk niet echt nodig. Er zijn voor gewone toestellen vaak rugged hoesjes te koop, waardoor je kunt zorgen dat je toestel wat steviger in zijn schoenen staat, zonder dat je hoeft in te leveren op de functionaliteit.