5 redenen waarom Nederlandse startups verdwijnen

3. Golden visas

Er zijn daarnaast landen die niet alleen meer investeringen bieden en minder regels: ze bieden zelfs gouden visa’s aan. Die golden visas zijn onder andere bekend in de Verenigde Arabische Emiraten, om zo te zorgen dat daar meer activiteit is op dat gebied. Die golden visas houden soms zelfs in dat de huisvesting geheel of gedeeltelijk wordt betaald. Het wordt mensen op allerlei manieren aantrekkelijk gemaakt om zich in dat land te vestigen. Het is een van de redenen dat Dubai zo populair is. Het wil het talent binnenslepen.

4. Schaalbaarheid

Enerzijds heeft schaalbaarheid met investeringen te maken, maar anderzijds ook met durf. Misschien is het geld of de mogelijkheid er wel om op te schalen (iets dat essentieel is om te groeien), maar wordt er te voorzichtig gedaan als het gaat om dat daadwerkelijke opschalen. Bedrijven zijn bang om te groeien en durven daardoor niet zo. Op die manier worden startups ook tegengehouden in het groeien en in Nederland blijven: ze gaan dan liever werken met mensen die wat meer durven qua personeel.

5. Verwachtingen

We vragen niet voor niets op sollicitatiegesprekken waar je jezelf ziet over 5 jaar. In Nederland willen investeerders precies weten wat je volgende maand precies hebt gedaan, wat je van plan bent op de korte en lange termijn en dat alles om wat beter te vatten wat de toekomst waarschijnlijk zal brengen voor de startup. De verwachtingen zijn soms zo belangrijk, dat startups amper toekomen aan het hier en nu. Dat zijn ze zat, waardoor ze Nederland met al zijn verwachtingen en voorspellingen liever ontvluchten.