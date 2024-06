AWS stimuleert groei van generatieve AI-startups

Amazon Web Services (AWS) heeft een investering van $230 miljoen aangekondigd om de brede adoptie van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) wereldwijd te versnellen. Als onderdeel van dit initiatief zal AWS in 2024 zijn Generative AI Accelerator-programma uitbreiden van 21 naar 80 startups in de beginfase wereldwijd, inclusief een toegewijde groep van 20 startups uit EMEA.

Aanjagen van innovatie

Startups spelen een cruciale rol in het aanjagen van innovatie. Mede dankzij de snelle opkomst van generatieve AI zijn zij klaar om deze technologie te gebruiken voor het optimaliseren van klantervaringen en het transformeren van werkprocessen. Wereldwijd erkennen investeerders de enorme potentie van generatieve AI-startups; in 2023 werd er meer dan 21,8 miljard dollar in deze bedrijven geïnvesteerd, een verviervoudiging ten opzichte van de 4,3 miljard dollar die in 2022 werd opgehaald tijdens financieringsrondes.

Binnen het gehele spectrum van generatieve AI-innovaties spelen startups een belangrijke rol, van het opzetten van de basisframeworks met Foundation Models (FM’s) tot het ontwikkelen van praktische toepassingen. Startups in de Benelux die generatieve AI gebruiken, hebben al veel sectoren getransformeerd, zoals de gezondheidszorg, de financiële dienstverlening, media en entertainment, onderwijs en gaming. Door taken te automatiseren, besluitvormingsprocessen te verbeteren en gebruikerservaringen te personaliseren, heeft generatieve AI een grote impact op de wijze waarop bedrijven en organisaties werken.

Innovaties in verschillende sectoren

De kracht van AI wordt steeds meer zichtbaar in verschillende sectoren. In de medische wereld kunnen AI-ondersteunde tools zorgpersoneel tijd besparen en ondersteunen bij het diagnosticeren. Zo draait de Nederlandse startup Nicolab op AWS en gebruikt generatieve AI om beroertes snel en accuraat te diagnosticeren en hiermee de zorg voor patiënten aanzienlijk te verbeteren. Het Belgische Relu heeft een high-tech plug-in voor tandheelkundige softwarebedrijven gecreëerd, om veel van de handmatige taken die tandartsen en tandtechnici dagelijks uitvoeren te automatiseren en verbeteren. Ook in de automotive sector speelt generatieve AI een steeds grotere rol. Zo maakt IMAGIN.studio, een Nederlandse cloud native tech scale-up, gebruik van AWS om computergegenereerde content van auto’s te creëren. Een andere veelbelovende sector is media en entertainment, waar veel bedrijven generatieve AI gebruiken om de productie van content te automatiseren, kosten te verlagen en hun output te verhogen. De Nederlandse startup Creative Fabrica loopt voorop met hun nieuwe AI-gestuurde generatieve tool Flow, die wordt ondersteund door AWS. Flow is een gratis, multimodel generatieve AI-tool gebouwd AWS die ontwerpers in staat stelt om digitale objecten te transformeren, animeren en creëren.

Naar een bredere adoptie van AI

Terwijl startups innovatie stimuleren, worden ze ook geconfronteerd met hindernissen, zoals beperkte middelen, de ethische en wettelijke complexiteit van nieuwe generatieve AI-toepassingen, integratieproblemen en het ontbreken van expertise of de noodzakelijke technologische skills. Om deze hindernissen te overwinnen, hebben startups toegang nodig tot middelen die een gelijkwaardig speelveld stimuleren. AWS investeert en innoveert op alle lagen van de generatieve AI ‘stack’ om het voor startups eenvoudiger, goedkoper en efficiënter te maken om generatieve AI-innovaties te bouwen, trainen en schalen. Op het gebied van infrastructuur (de onderste laag) betekent dit onder meer dat AWS de prestaties op het gebied van pricing vergroot met haar nieuwste generatie ML-chips, zoals Trainium2. Daarnaast introduceert AWS met Amazon SageMaker nieuwe mogelijkheden om modeltraining en inferentie te versnellen.

Voor startups die willen experimenteren met bestaande modellen op de (middelste) tools-laag stelt Amazon Bedrock bedrijven in staat hun eigen volledig beheerde modellen op Amazon Bedrock uit te voeren. Zij kunnen hierdoor eenvoudig het beste model voor use cases vinden, beveiligingen toepassen op generatieve AI-toepassingen en hebben een grote keuze uit modellen. Zo heeft AWS een uitgebreid aanbod van hoogwaardige modellen, customizing- en agent-mogelijkheden en waarborgt zij door alle lagen van organisaties een strikte beveiliging en privacy in een volledig beheerde omgeving. Op de toepassingslaag (toplaag) kunnen startups hun manier van werken transformeren met toepassingen als Amazon Q. Dit is een nieuwe generatieve AI-assistent die bedrijven helpt om softwareontwikkeling te versnellen en interne data maximaal te benutten. AWS helpt ook bij het oplossen van het tekort aan AI-skills door startups gratis AI-trainingen aan te bieden.

Het schalen van innovaties

Het wereldwijd in de markt zetten van generatieve AI-innovaties is cruciaal voor het stimuleren van brede toepassing in verschillende sectoren. Om brede adoptie van generatieve AI te versnellen, heeft AWS vandaag bekendgemaakt dat zij hiervoor een bedrag van 230 miljoen dollar heeft vrijgemaakt. Als onderdeel hiervan heeft zij de aanmeldingsprocedure geopend voor de 2024 AWS Generative AI Accelerator, met het voornemen deze community uit te breiden van 21 naar 80 startups wereldwijd, waaronder een cohort van 20 startups uit EMEA in de beginfase. De 2024 AWS Generative AI Accelerator biedt praktische expertise en financiering tot één miljoen dollar voor startups die generatieve AI inzetten.