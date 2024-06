McDonalds ontdekt dat AI in de McDrive nog geen goed idee is

Soms lijkt het al alsof je tegen een robot praat als je in de McDrive staat, maar er zitten toch echt mensen die naar je bestelling luisteren. McDonald’s heeft recent wel geprobeerd om die mensen te vervangen door AI, maar de kunstmatige intelligentie deed het een stuk minder goed dan zijn menselijke collega. Conclusie? Het fastfoodbedrijf stopt met AI. Voor nu.

IBM en McDonald’s

McDonald’s heeft een samenwerking lopen met IBM om AI te gebruiken in de McDrive, maar stopt daar uiteindelijk 26 juli mee. Het is een grote beslissing, want met IBM samenwerken is niet goedkoop. Bovendien was de tech al in 100 restaurants van de fastfoodketen geïnstalleerd en in werking. Aan de andere kant is de kous hiermee ook weer niet helemaal af: McDonald’s is overtuigd dat een spraakoplossing voor de drive-thru wel degelijk in de toekomst van het bedrijf ligt.

🍔🇺🇸 JUST IN: McDonald's Drops AI Order-Takers from Drive-Thrus McDonald's ends AI-powered drive-thru experiment after viral tech flaws. Partnered with IBM in 2021, over 100 locations revert to human order takers. [Source: Business Insider] pic.twitter.com/OPQtl0JbwM — RSxAI News (@RSxAI_News) June 16, 2024

Of dat ook met IBM zal zijn, dat valt te betwijfelen. Het Amerikaanse bedrijf zou ook in gesprek zijn met Google, maar dan voor een AI-spraakoplossing voor medewerkers. Zou die ook ingezet worden voor klanten? Restaurant Business schrijft dat de test met IBM twee jaar duurde en dat de Mac verder wel met andere IBM-technologie blijft werken. Het is dus niet zo dat het aan de samenwerking ligt, het ligt dus puur aan de inzet van AI. Het plan met de test was om het bestelproces te versnellen, maar dadt blijkt dan toch tegen te zijn gevallen.

AI in de drive-thru

Dit in tegenstelling tot andere fastfoodbedrijven die hiermee meer succes hebben: Wendy’s en Google hebben hun samenwerking in het kader van spraak en AI juist verlengd. White Castle en Carl’s zijn ook bezig met dit soort tests met AI. En niet alleen voor bestellen weten fastfoodrestaurants AI te vinden, de Mac zelf heeft al diverse wilde plannen met kunstmatige intelligentie gehad en uitgevoerd, zoals in zijn recruitment-proces, maar ook als robots in de keuken en voor het doen van drone-leveringen. Laten we ook het geurende billboard niet vergeten, al kwam daar geen AI aan te pas om gek te zijn. Het is ook vrij snel al met bijvoorbeeld Uber Eats in zee gegaan voor het leveren van fastfood.

We zijn benieuwd naar de verdere ins en outs van die AI-bestellingen: in principe zou een spraakassistent vrij goed moeten kunnen horen wat iemand besteld. Waarschijnlijk is het alleen onhandig als iemand allerlei vreemde veranderingen aanbrengt of misschien over iets heel anders gaat praten tegen de AI. Verder lijken er weinig dingen zo rechttoe-rechtaan te zijn als een bestelling bij deze oeroude fastfoodketen.