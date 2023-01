McDonald’s servies in Frankrijk nu een verzamelobject

In Frankrijk mogen fastfood restaurants met meer dan 20 zitplaatsen sinds 1 januari geen wegwerp bakjes en bekers meer gebruiken. Ketens zoals McDonald’s, KFC en Burger King moeten hun burgers, kip, friet en dranken nu dus serveren in herbruikbare bekers en bakjes. De verschillende fastfood ketens doen dat in La Douce France al enkele weken of maanden, maar dat heeft ook al voor nieuwe problemen gezorgd: souvenirjagers. Vooral de bakjes van McDonald’s, dat ook herbruikbaar Happy Meal servies gemaakt heeft, blijken heel erg populair.

McDonald’s servies als souvenir

Wat blijkt, bezoekers van de restaurants stelen het herbruikbare serviesgoed. Zij zien het vooral als een leuk en exclusief souvenir van hun bezoek aan McDonald’s of Burger King. Frankrijk is bovendien het eerste land ter wereld waar junkfood in herbruikbaar serviesgoed geserveerd moet worden. Kortom, een frietenbakje of beker met daarop de bekende ‘golden arches’ die niet na gebruik uit elkaar vallen, maar gewoon in de vaatwasser schoongemaakt en weer gebruikt kunnen worden, is ineens een geweldig souvenir geworden.

Voor McDonald’s zorgen de souvenirjagers niet alleen voor het probleem dat het serviesgoed bijna dagelijks aangevuld moet worden – met name in vestigingen waar veel toeristen komen – maar het kost de fastfoodketen ook behoorlijk wat extra geld.