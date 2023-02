Deze Mobility Lab startups beginnen met het testen van hun innovaties

De alweer zesde editie van Mobility Lab is succesvol afgesloten. Dit jaar namen 19 ondernemingen deel aan hét startup-programma op het gebied van mobiliteit. Zij werden geselecteerd uit 41 aanmeldingen uit binnen- en buitenland. Na speeddates met launching customers verzekerden diverse startups zich van een samenwerking met een eerste opdrachtgever. Hierbij gaan ze aan de slag met het testen van hun innovaties, doen ze cruciale informatie op en zetten ze grote stappen in hun ontwikkeling.

De startups Student Mobility, Appacar, Scenwise, Green Caravan, Buus, Real-Time Road Inspection, Wingdriver en Levante hebben zich al verzekerd van een pilot of praktijktest. Een aantal andere Mobility Lab deelnemers is nog hard aan het werk om de interesse in hun diensten te verzilveren.



Student Mobility

Student Mobility verzorgt mobiliteitsoplossingen voor internationale studenten in Nederland, waarbij een duurzame keuze voor het openbaar vervoer verleidelijk en gemakkelijk gemaakt wordt. Samen met Tilburg University werken zij aan een pilot, waarin de mobiliteitsoplossingen getest zullen worden onder studenten.

Appacar

Startup Appacar verzorgt de aflevering van elektrische deelauto’s op afroep bij bedrijven en particulieren voor de deur. Dat zorgt voor minder auto’s op straat, waardoor er minder parkeerruimte nodig is en er dus meer ruimte overblijft die hoogwaardig ingevuld kan worden. Appacar start een pilot in samenwerking met meerdere steden, waaronder Tilburg en Helmond.

Scenwise

Het unieke algoritme van startup Scenwise kan onderscheid maken tussen verkeersopstoppingen en ongevallen. Daardoor kan het incidentbeheerproces aanzienlijk versneld worden. Dit zorgt voor minder verkeersdoden, en door vroegtijdige activering van de omleidingsroutes kunnen files verminderd worden. Er zijn onder meer vergaande gesprekken gaande met de provincie Noord-Brabant om het algoritme van Scenwise te testen.

Green Caravan, Appacar

Startup Green Caravan ontwikkelt 100% fossielvrije oplaadhubs voor elektrische auto’s en vrachtwagens. Samen met Gemeente Barendrecht en MobilityHub gaan ze aan de slag met een pilot, waarbij er gewerkt wordt aan een overdekt laadplein, met elektrische deelauto’s en een overkapping van zonnepanelen. Ook startup Appacar sluit aan bij deze pilot, en zal de aflevering van de deelauto’s bij klanten in de nabije omgeving verzorgen.

Buus

Het platform van Buus helpt bedrijven met het organiseren en automatiseren van het groepsvervoer van hun werknemers. Op die manier kunnen routes efficiënt gepland worden, en wordt de bereikbaarheid van het bedrijf voor werknemers vergroot. Buus gaat aan de slag met een pilot in de haven van Rotterdam, waar ze samen gaan kijken naar de organisatie en verbetering van het shuttlevervoer van ECT.

Real-Time Road Inspection

Real-Time Road Inspection biedt actuele beelden van de staat van de Nederlandse wegen en openbare ruimte. Dit bevordert de efficiëntie van het onderhoud, en daarmee de wegkwaliteit, zonder inzet van extra weginspecteurs. Samen met Verkeersschool Koos van der Bilt is Real-Time Road Inspection gestart met een samenwerking, waarbij diverse lesauto’s van de verkeersschool voorzien zijn van een ingebouwde dashcam. Real-Time Road Inspection is ook in gesprek met een Zuid-Hollandse launching customer over het uitrusten van inzamelwagens met 360-graden camera’s.

Wingdriver

De slimme technologie van de Amerikaanse startup Wingdriver kan gezichtsuitdrukkingen van autobestuurders in real-time monitoren. Wanneer de bestuurder bijvoorbeeld in slaap dreigt te vallen, zal de technologie hem of haar daarop attenderen. Samen met een bekende verzekeraar test Wingdriver de technologie met de hulp van een kleine groep autobestuurders.

Levante

Italiaanse startup Levante maakt duurzame energie overal toegankelijk door middel van een slim en opvouwbaar zonnepaneel. De op origami geïnspireerde zonnepanelen zijn compact en daardoor heel mobiel en handig mee te nemen. Samen met adviesbureau Enerless gaat Levante de komende tijd samen werken aan een pilot in het kader van duurzame en groene energie.