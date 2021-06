25 startups zijn geselecteerd voor Mobility Lab 2021

Uit 65 aanmeldingen zijn 25 startups geselecteerd voor Mobility Lab 2021. Zij gaan de komende maanden aan de slag om samen met bedrijven, overheden of burgerinitatieven te komen tot oplossingen voor mobiliteitsproblemen. Mobility Lab, hét startup-programma op het gebied van mobiliteit, koppelt de geselecteerde startups aan een passende partner om hun innovaties te testen in de praktijk.

Maar liefst 65 startups meldden zich aan voor de 5e editie van Mobility Lab. “Een mooi aantal. We waren verrast door de diversiteit aan inschrijvingen”, vertelt projectleider Janneke Brouwer. Uiteindelijk zijn 25 nationale en internationale startups geselecteerd voor het 9 maanden durende programma. 19 startups komen uit Nederland en de overige deelnemers zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Duitsland, België en Oostenrijk. Nooit eerder meldden zoveel buitenlandse startups zich aan om hun innovatieve oplossing te testen in de regio Rotterdam, Noord-Brabant of Limburg. Brouwer: “Een mooie ontwikkeling die aantoont dat mobilteitsproblemen universeel zijn en zich niet beperken tot één land.”

Duurzaamheid

Ook in de mobilteitswereld is duurzaamheid uiteraard een thema dat steeds belangrijker wordt. Brouwer: “Dit zagen we duidelijk terug in de inzendingen. Bij een groot deel van de geselecteerde startups staat duurzaamheid voorop. Van Zero-emissie vervoer, een app die je routeadvies geeft voor groen vervoer, duurzame banden voor elektrische voertuigen tot een beloningsprogramma voor duurzame kilometers.

Inclusieve mobiliteit

Dit jaar is er tevens extra aandacht voor inclusieve mobiliteit. Niet voor iedereen is mobiliteit immers vanzelfsprekend. Hierbij gaat het onder meer om mensen met een fysieke beperking, mensen met een lager inkomen of mensen die wonen in afgelegen of landelijke gebieden. Er zijn dit jaar meerdere startups geselecteerd, die zich hier voor inzetten. “Het mobiliteitssysteem van de toekomst is ook inclusief,” aldus Janneke Brouwer. Enkele voorbeelden zijn een Spaanse startup, die met een softwareoplossing voor flexibele busdiensten openbaar vervoer in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid mogelijk maakt. Ook een Duitse startup, die een compacte, makkelijker te vervoeren rolstoel heeft gecreërd en een Oostenrijkse startup, die een audio navigatieapp heeft ontwikkeld, leveren een bijdrage aan inclusieve mobiliteit.

Testen bij launching customers en burgerinitiatieven

De komende maanden koppelt Mobility Lab de geselecteerde startups door middel van speeddates aan zogenaamde launching customers. Dit zijn partijen met een specifiek mobiliteitsprobleem waar innovatie mogelijk een oplossing kan zijn.

Zo zijn auto’s niet welkom in de Helmondse Brainport Smart District, maar tegelijkertijd moeten de straten in de wijk wel toegankelijk zijn voor hulpdiensten, mensen met een gehandicaptenparkeerkaart en verhuiswagens.

En Breda University of Applied Sciences (Buas) wil post corona een oplossing voor de drukte in het ov naar de campus in de spits. De provincie Zuid-Holland zoekt een deur-tot-deur oplossing voor de laatste kilometers van ov-knooppunt naar eindbestemming. Daarnaast willen diverse gemeentes de verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren.

Mobility Lab gaat de startups introduceren bij meer dan 100 verschillende bedrijven en overheden. Zo doen onder andere Brainport Eindhoven, de ANWB, NS en Heijmans mee.

Mobility Lab zet dit jaar ook nadrukkelijk in op het oplossen van lokale uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Actieve burgers of buurten die mobiliteitsproblemen ervaren en kansen zien om de mobiliteitservaring in hun buurt te verbeteren, kunnen zich tot de zomer kosteloos aanmelden. Inmiddels hebben diverse buurtenplatforms zich al aangemeld. Zo zijn burgers uit een wijk in Tilburg op zoek naar een manier om duurzame alternatieven aantrekkelijker te maken voor bewoners dan de auto.

Alumni

Deze editie betrekt Mobility Lab ook oud-deelnemers bij het programma. Mobility Lab alumni die graag willen doortesten of tegen nieuwe uitdagingen aanlopen, zijn uitgenodigd om ook dit jaar weer gebruik te maken van het netwerk van Mobility Lab. Brouwer: “Waarom zou je het kind met het badwater weggooien? Samen maken we impact en zorgen we voor een beter bereikbaar, duurzaam mobiliteitssysteem.”