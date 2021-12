12 Mobility Lab startups scoren hun eerste opdrachtgever

De vijfde editie van Mobility Lab is succesvol afgesloten. Uit maar liefst 65 aanmeldingen in binnen- en buitenland werden 25 startups geselecteerd voor hét startup-programma op het gebied van mobiliteit. Na speeddates met meer dan 100 potentiële launching customers verzekerden 12 startups zich van een samenwerking met een eerste opdrachtgever. Tot nu toe is er meer dan 34 miljoen euro aan funding opgehaald door de 75 deelnemers uit alle vijf edities.

Tijdens het jaarlijkse Let’s go event deelden de startups van 2021 in een live webcast hun resultaten. De startups IntelliLED, Smesh-E-Axle, Leap24, Dreamwaves, Mobimiles, Figo, Mego Mobility, Coding the curbs, Flytz, Streetwaves, Wise en Voordethuiswerkers hebben zich al verzekerd van een pilot of praktijktest. Ook is een aantal overige Mobility Lab deelnemers hard aan het werk om nog een pilot te kunnen verwezenlijken.

IntelliLED De dynamische LED-wegmarkering van startup IntelliLED is geschikt om richting en/of geleiding te geven op parkeerplaatsen. Deze wegmarkering zal in het voorjaar van 2022 onder andere worden geplaatst op InnovA58, het testtraject van Rijkswaterstaat en SmartwayZ.NL op de A58 in Noord-Brabant. Smesh-E-Axle Smesh-E-Axle heeft een 100 procent lineaire en compacte aandrijflijn voor vrachtwagens ontwikkeld. Zo wordt het technisch én economisch haalbaar om een zware vrachtwagen op een duurzame manier te elektrificeren. De startup gaat een of twee vrachtwagens van A. Jansen B.V. uit Son uitrusten met de elektrische as en deze vervolgens op de weg testen. De vraag daarbij is: wat is het energieverbruik nu precies bij het rijden en hoe presteert de as ten opzichte van een dieselvrachtwagen? Dreamwaves Dreamwaves heeft een intuïtieve navigatie-app ontwikkeld om mensen door het verkeer te leiden, simpelweg door geluiden te volgen. Dreamwaves heeft gebruikers nodig om feedback over de werking van de bètaversie op te halen en door te ontwikkelen. High Tech Campus Eindhoven gaat die mogelijkheid bieden. Het doel is om de campus toegankelijker te maken voor blinden en slechtzienden, maar ook voor gebruikers die geen visuele beperking hebben. Zij kunnen zich met behulp van de app ook gemakkelijk van het ene gebouw naar het andere gebouw bewegen. Ook gaat Dreamwaves een samenwerking aan met Yunex; een andere Mobility Lab startup. Yunex ontsluit fietsritdata en vertaalt deze naar verkeersinformatie. Yunex wil via Dreamwaves extra fietsdata verzamelen in de pilot, waarvoor in ruil alle “connected” fietsers prioriteit kunnen krijgen bij verkeerslichten.

Leap24 Samen met één van de grootste personenvervoerders van Nederland test Leap24 een laadplein voor elektrische taxibussen. Op het laadplein in Zuid-Holland kunnen tien voertuigen tegelijk laden. De stroom daarvoor komt onder andere via de zonnepanelen van een drietal nabijgelegen kantoorgebouwen. Mobimiles Mobimiles is een beloningsprogramma voor duurzaam afgelegde reizen. Samen met Erasmus MC test Mobimiles hun beloningssysteem. Hiermee worden de 25.000 medewerkers van Erasmus MC gestimuleerd om duurzaam te reizen. Zo sparen ze punten waarmee ze in de webshop van Mobimiles duurzame producten kunnen ‘kopen’. Deze producten worden vervolgens bij de reizigers thuisbezorgd door de duurzame logistieke partner voormalig Mobility Lab deelnemer ViaTim. Figo Met Figo kan iedereen mobiliteitsdiensten vinden, delen en gebruiken. Het platform biedt een volledig digitale oplossing voor het delen van mobiliteit. De Haagse Hogeschool, MRDH en de gemeente Zoetermeer doen met Figo een pilot om studenten van de hogeschool via het platform toegang te geven tot meer mobilteitsdiensten in de buurt, zoals deelfietsen en deelscooters, als aanvulling op het OV. Mego Mobility Mego Mobility exploiteert het deelconcept de Klushub: een elektrisch voertuigen-deelsysteem bestaande uit overstaplocaties rondom de stad. Hier worden licht elektrische klusvoertuigen aangeboden die per dagdeel gehuurd kunnen worden door vakmensen in de bouw-, onderhouds- en installatiesector. Logistiek bedrijf HUB010 draait inmiddels een pilot en ook de Rotterdamse glas- en gevelreiniger ACW B.V. maakt gebruik van de deelservice. Ook andere bedrijven en gemeentes, waaronder Technische Unie en de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben interesse getoond in de diensten van Mego Mobility. Streetwaves De HAVN van Streetwaves is de fietsenstalling van de toekomst. Het is een locker, een lader en fietsenstalling in één. Comfortabel, ergonomisch, veilig, en helemaal aansluitend bij de leefwereld van de langeafstandsfietser. Streetwaves gaat deze fietsenstalling testen in de Noord-Brabantse gemeente Gemert Bakel.

Coding the curbs Coding the curbs maakt parkeer-, laad- en losplekken boekbaar. Bedrijven, bezorgers, vervoerders en servicemonteurs kunnen gemakkelijk een eigen plek reserveren op een moment wanneer zij het nodig hebben. De gemeente Schiedam gaat deze nieuwe service testen op twee plekken in het centrum. Flytz Flytz biedt studenten een uitgebreid reisplatform. Een simpel en seamless platform, waarin de (young) urban professional op basis van een mobiliteitsbudget zowel van traditioneel OV als duurzaam en innovatief deelvervoer gebruik kan maken. Flytz heeft een partner gevonden voor hun pilot die zij in de komende weken bekend zullen maken. Wise en VoorDeThuisWerkers Startup Wise biedt een app waarmee de hybride werker een flexibele en lokale werkplek zoekt, vindt en boekt. Wise deed dit najaar een pilot bij een gemeente in Zuid-Holland. Ook startup VoorDeThuisWerkers deed een praktijktest. Samen met Ways2Go heeft VoorDeThuiswerkers dit najaar een test gedaan, waarbij ZZP’ers met de behoefte een werkruimte te huren (zonder vastigheid) gebruik konden maken van een leegstaande hotelkamer om te werken. Op basis van deze praktijktests zijn beide startups bezig met het doorontwikkelen van hun concept. Over Mobility Lab Mobility Lab is een initiatief van twee mobiliteitsprogramma’s: De Verkeersonderneming uit de regio Rotterdam en SmartwayZ.NL dat zich focust op Zuid-Nederland. Beide programma’s zijn samenwerkingsverbanden met diverse overheden als partners en richten zich op een betere bereikbaarheid van hun regio. Daarnaast is Brainport Eindhoven sinds 2018 partner binnen het project. Dit jaar is ook de provincie Limburg aangesloten als partner. Mobility Lab is opgericht in 2017 en beleefde dit jaar de vijfde editie.