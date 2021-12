​Mobility Lab: de laatste loodjes van het start-upproject

Heb je wel eens gehoord van Mobility Lab ? Waarschijnlijk heb je er wel eens gebruik van gemaakt. Althans, van een oplossing van de start-ups die eraan mee hebben gedaan. De deelscooters van Felyx, of de deelauto’s van Amber bijvoorbeeld. Op dit moment is de 5 e editie van Mobility Lab-gaande en de laatste fase breekt nu aan. We spraken Mobility Lab-projectleider Yves Frère over het succes van Mobility Lab.

Yves: “Dit keer hebben we gekozen voor internationale werving, dus de start-ups komen niet alleen uit Nederland. Uiteindelijk maakt het niet uit waar een start-up vandaan komt. Bedrijven zoeken naar een oplossing en start-ups zouden hun oplossingen voor vraagstukken graag willen valideren. Het gaat er in ieder geval om dat de start-ups organisaties helpen om logistieke- of mobiliteitsvraagstukken te verbeteren. We zijn heel blij met de hoeveelheid aanmeldingen, want we waren in 2020 wel bang dat het virus invloed zou hebben. Toch blijken veel organisaties bezig te zijn met innovatie.“

Voor Mobility Lab 2021 zijn 65 aanmeldingen binnengekomen, waaruit de organisatie 25 start-ups heeft geselecteerd. Het idee is dat zij samen met bedrijven, burgerinitiatieven en overheden oplossingen bedenken op het gebied van mobiliteit. Daar stopt het echter niet: de start-ups kunnen hun oplossing testen in de praktijk, want Mobility Lab gaat op zoek naar partijen met mobiliteitsvragen en een start-up die daarbij past. Deze vijfde editie van Mobility Lab zag ook enorm veel buitenlandse start-ups die deelnamen.

Vaker ideeën voor thuiswerkers

Onze mobiliteit is wel veranderd. Door het coronavirus zijn files enigszins afgenomen en als we thuiswerken, dan hebben we niet meer de standaard logistieke problemen zoals te weinig parkeerplaatsen of een bedrijfsbusje dat net wegrijdt bij het station. Het is echter wel de vraag of dit zo blijft. Yves: “We zien het ook bij onze start-ups, die hebben vaker ideeën voor werken op een andere locatie dan kantoor of andere alternatieven. Bijvoorbeeld ook hoe je bedrijven meer inzicht kunt geven in hun CO2-voetafdruk.”

Mobility Lab is een populair project. Dat zie je niet alleen terug in de aanmeldingen van start-ups, maar ook van organisaties met een mobiliteitsvraagstuk. “Organisaties weten ons te vinden, maar wij benaderen soms zelf ook bedrijven en overheden. Provincie Limburg is bijvoorbeeld vorig jaar ingestapt. Elk jaar willen we kijken met Mobility Lab of we onze impact kunnen vergroten. We willen dan ook graag meer organisaties aanhaken om onze geografische impact te vergroten. Vandaar dat we blij waren dat de provincie Limburg ook meedoet. En we merken inmiddels dat er ook interesse is uit andere delen van het land.”