Cosmic Aerospace werkt aan volledig elektrisch passagiersvoertuig

De Belgisch-Amerikaanse start-up Cosmic Aerospace werkt aan een volledig elektrisch passagiersvoertuig: de Skylark. Op het DronePort-terrein te Sint-Truiden, België, werden deze week testvluchten gehouden met een schaalmodel, genaamd de CX-2.
Terwijl we steeds meer met elektrische auto’s rijden, worden er ook in de vliegtuigbranche grote stappen gemaakt om over te gaan op elektrische vluchten. Cosmic Aerospace zet daar fanatiek op in met de Skylark, een volledig elektrisch aangedreven vliegtuig dat met een bereik tot 1000 kilometer die plaats voor 24 passagiers biedt.
De Skylark is straks bedoeld voor betaalbare en snelle vluchten vanaf regionale luchthavens, die op dit moment geen commerciële vluchten aanbieden in verband met geluids- en emissienormen. Toch liggen deze regionale luchthavens vaak dichter bij de eindbestemming. Europa telt zo’n 2300 regionale luchthavens, en de Verenigde Staten ruim 5000.
De eerste stap in het leveren van de Skylark was het houden van testvluchten deze week op DronePort, een industriepark in Sint-Truiden, België, dat dient als hypermoderne testomgeving voor de luchtvaart- en drone-industrie. Niet de Skylark zelf, maar een 1:10 schaalmodel genaamd de CX-2 werd daar van testvluchten voorzien.
Dit schaalmodel heeft een spanwijdte van 4,5 meter en 32 ingebouwde elektromotoren – oftewel 16 per vleugel. Daarbij bestaat het frame geheel uit composiet. In vier maanden tijd is dit schaalmodel ontworpen en klaargemaakt voor de vlucht. De resultaten van de testvluchten zijn veelbelovend en tonen de luchtwaardigheid van dit type vliegtuig aan.
Het betrof de eerste demonstratievlucht ooit in Europa met dit soort toestel, en wordt dan ook gezien als een belangrijke mijlpaal binnen de luchtvaartsector. De testvluchten hebben er voor gezorgd dat cruciale systemen in het vliegtuig nu zijn getest.
De volgende stap is dan ook de productie van het eerste prototype van de Skylark op ware grootte, waarmee als alles naar wens verloopt de certificatie van het uiteindelijke model kan worden binnengehaald. Het is de bedoeling dat het prototype van de Skylark in 2026 in Colorado wordt getest. Volgens schatting moet de Skylark in 2029 in commercieel gebruik worden genomen.
“We zijn bijzonder trots met deze succesvolle testvluchten, want de CX-2 is tenslotte een volledig nieuw soort vliegtuig”, zo stelt Christopher Chahine, de CEO van Cosmic Aerospace. “Het telt 32 ingebouwde elektrische motoren, die zijn ontworpen met het oog op efficiëntie, redundantie en een stille werking. Het volledig in eigen beheer gebouwde composieten frame toont bovendien de snelle ontwikkelingscapaciteiten van onze start-up, met slechts vier maanden tussen het eerste ontwerp en de eerste vlucht.”
De keuze voor DronePort te Sint-Truiden als thuisbasis van Cosmic Aerospace verrast Ward Decaluwe, de CEO van het terrein, geenszins: “We staan wereldwijd steeds hoger aangeschreven als bedrijvenpark en testcentrum voor koolstofvrije en autonome mobiliteit op de grond en in de lucht.” Hij legt uit dat DronePort daarbij deel uitmaakt van een sterk ecosysteem bestaande uit bedrijven en universiteiten met een specalisatie in koolstofvrije mobiliteit, duurzame energie en datamanagement. “Alle nodige expertise vind je hier dus gebundeld op één locatie.” De centrale ligging, met Londen, Hamburg, Straatsburg en Parijs binnen een straal van 400 kilometer, helpt ook mee.
De komst van de Skylark gebeurt wel stapsgewijs, want in de tussentijd werkt Cosmic Aerospace aan een ander, hybride toestel genaamd de Starling. Dit vliegtuig moet dienen als tussenstap voordat ze met de Skylark overgaan op volledig elektrische luchtvaart.
Meer informatie over de Skylark kan op de officiële website worden gevonden.