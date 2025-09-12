Cosmic Aerospace werkt aan volledig elektrisch passagiersvoertuig

Schaalmodel CX-2

Dit schaalmodel heeft een spanwijdte van 4,5 meter en 32 ingebouwde elektromotoren – oftewel 16 per vleugel. Daarbij bestaat het frame geheel uit composiet. In vier maanden tijd is dit schaalmodel ontworpen en klaargemaakt voor de vlucht. De resultaten van de testvluchten zijn veelbelovend en tonen de luchtwaardigheid van dit type vliegtuig aan.

Het betrof de eerste demonstratievlucht ooit in Europa met dit soort toestel, en wordt dan ook gezien als een belangrijke mijlpaal binnen de luchtvaartsector. De testvluchten hebben er voor gezorgd dat cruciale systemen in het vliegtuig nu zijn getest.

De volgende stap is dan ook de productie van het eerste prototype van de Skylark op ware grootte, waarmee als alles naar wens verloopt de certificatie van het uiteindelijke model kan worden binnengehaald. Het is de bedoeling dat het prototype van de Skylark in 2026 in Colorado wordt getest. Volgens schatting moet de Skylark in 2029 in commercieel gebruik worden genomen.