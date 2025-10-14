DotDotDo: stilte als statement in duurzaam design

Nieuw Nederlands interieurmerk lanceert modulair akoestisch wandsysteem tijdens Dutch Design Week.
Met DotDotDo introduceren drie ondernemers een nieuw type akoestisch wandproduct dat design, duurzaamheid en gebruiksgemak verenigt. Wat als idee in een omgebouwde garage in ’s-Hertogenbosch begon, is uitgegroeid tot een volledig ontwikkeld modulair systeem dat stilte én stijl brengt in huis, kantoor en publieke ruimtes.
Wat doe je als je na jaren voor de kinderen te hebben gezorgd weer aan het werk wilt, maar zelfs geen enkele sollicitatie tot een gesprek leidt? Het is een vraag waar Lotte Emeis, mede-oprichter van DotDotDo, eind 2024 mee worstelt. In plaats van te blijven solliciteren, besluit ze zélf een product te ontwikkelen en een bedrijf te starten samen met haar man Alexander van der Linden en diens oud-collega Koen van Ham.
“In plaats van op kansen te wachten, besloot ik ze zelf te creëren,” zegt Emeis. “Met DotDotDo brengen we iets tastbaars dat rust geeft, inspireert én anders durft te zijn.”
DotDotDo begon aan de keukentafel tijdens een kerstvakantie, toen Van der Linden een eerste mozaïek-generator bouwde om het idee tastbaar te maken. Vanuit hun garage in ’s-Hertogenbosch – inmiddels een atelier en mini-magazijn – werkten ze stap voor stap aan prototypes, branding en productie.
Van der Linden en Van Ham werkten eerder samen bij Lightyear, waar ze als Brand Director en Chief Design betrokken waren bij de ontwikkeling van ’s werelds eerste zonneauto. Met DotDotDo brengen ze hun ervaring in design, schaalbaar productontwerp en duurzame productie nu naar de interieurwereld.
“We hebben alle drie een designachtergrond,” zegt Van der Linden. “Met die kennis en ervaring hebben we DotDotDo ontwikkeld: visueel aantrekkelijk, technisch doordacht en bewust lokaal geproduceerd in samenwerking met partners uit de regio.”
Het systeem is opgebouwd uit ‘dots’ – ronde, 9 mm dikke elementen van akoestisch vilt – die samen grafische composities vormen. Ze worden deels geproduceerd uit gerecyclede PET-flessen (vijf dots = één fles), dempen tot 50% van het omgevingsgeluid en vormen samen een modulair geheel. De ontwerpen zijn aanpasbaar, zelfs met persoonlijke beelden of branding.
“We combineren esthetiek, circulariteit en akoestische performance,” aldus Koen van Ham. “Bovendien is ons systeem volledig te personaliseren – van formaat tot afbeelding – waardoor we echt iets unieks kunnen bieden. En dankzij de schaalbaarheid is het geschikt voor zowel particuliere interieurs als grootschalige B2B-toepassingen.”
DotDotDo maakt later deze maand haar publieke debuut tijdens Dutch Design Week in Eindhoven. Het merk is persoonlijk geselecteerd door ontwerper Piet Hein Eek en maakt deel uit van zijn presentatie in de iconische oude Philips-fabriek op Strijp R. De presentatie is gratis toegankelijk van 18 t/m 26 oktober, en biedt bezoekers zelf de kans om DotDotDo in een inspirerende setting live te ontdekken.