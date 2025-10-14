DotDotDo: stilte als statement in duurzaam design

Nieuw Nederlands interieurmerk lanceert modulair akoestisch wandsysteem tijdens Dutch Design Week.

Met DotDotDo introduceren drie ondernemers een nieuw type akoestisch wandproduct dat design, duurzaamheid en gebruiksgemak verenigt. Wat als idee in een omgebouwde garage in ’s-Hertogenbosch begon, is uitgegroeid tot een volledig ontwikkeld modulair systeem dat stilte én stijl brengt in huis, kantoor en publieke ruimtes.

Wat doe je als je na jaren voor de kinderen te hebben gezorgd weer aan het werk wilt, maar zelfs geen enkele sollicitatie tot een gesprek leidt? Het is een vraag waar Lotte Emeis, mede-oprichter van DotDotDo, eind 2024 mee worstelt. In plaats van te blijven solliciteren, besluit ze zélf een product te ontwikkelen en een bedrijf te starten samen met haar man Alexander van der Linden en diens oud-collega Koen van Ham.

“In plaats van op kansen te wachten, besloot ik ze zelf te creëren,” zegt Emeis. “Met DotDotDo brengen we iets tastbaars dat rust geeft, inspireert én anders durft te zijn.”

Van Lightyear tot ‘garagebedrijf’

DotDotDo begon aan de keukentafel tijdens een kerstvakantie, toen Van der Linden een eerste mozaïek-generator bouwde om het idee tastbaar te maken. Vanuit hun garage in ’s-Hertogenbosch – inmiddels een atelier en mini-magazijn – werkten ze stap voor stap aan prototypes, branding en productie.

Van der Linden en Van Ham werkten eerder samen bij Lightyear, waar ze als Brand Director en Chief Design betrokken waren bij de ontwikkeling van ’s werelds eerste zonneauto. Met DotDotDo brengen ze hun ervaring in design, schaalbaar productontwerp en duurzame productie nu naar de interieurwereld.

“We hebben alle drie een designachtergrond,” zegt Van der Linden. “Met die kennis en ervaring hebben we DotDotDo ontwikkeld: visueel aantrekkelijk, technisch doordacht en bewust lokaal geproduceerd in samenwerking met partners uit de regio.”