Nederlandse zonneauto Lightyear dit jaar in productie

Het Nederlandse Lightyear brengt dit jaar de eerste zonneauto voor normaal gebruik uit. We maken al jaren auto’s op zonne-energie, maar nog nooit was er een gewone personenauto die ook daadwerkelijk in productie ging. Het gaat nog niet om gigantische aantallen, maar met maximaal 946 stuks is er wel een kans dat je er ooit eentje op de weg zal zien.

Lightyear 0 Tenminste, als er genoeg mensen zijn die het geld voor deze bolide bij elkaar kunnen sparen, want de Lightyear 0 is geen goedkoop karretje dat ooit van een omaatje was. Het is een gloednieuw voertuig dat 250.000 euro exclusief btw kost. Het is te hopen dat er toch veel mensen toch aankoop overgaan, want daarmee verdient het bedrijf weer geld om de volgende auto door te ontwikkelen. Het verwacht namelijk over 2,5 jaar wel met een goedkopere zonneauto te komen (van 30.000 euro, ongeveer gelijk aan een Audi A1 Sportback of een Fiat 500e). Voor dat geld koop je een auto waarin 5 personen passen. Hij gaat van 0 naar 100 kilometer per uur in 10 seconden en kan maximaal 160 kilometer per uur rijden. Hij mag worden gebruikt op de openbare weg. Je krijgt via het infotainmentsysteem met 10 inch aanraakscherm informatie over je auto, naast de mogelijkheid om muziek af te spelen via het besturingssysteem Android Automotive. Apple CarPlay is ook aanwezig. Een autosleutel is niet nodig, want je kunt je Lightyear 0 ontgrendelen met je smartphone.

Nederlandse zonneauto Er zijn meerdere dingen bijzonder aan dit nieuws. Sowieso is het geweldig om te zien dat het een Nederlands bedrijf is gelukt om een auto op zonne-energie te maken. Lightyear is gevestigd in Helmond en deze eerste auto was eerst bekend als de Lightyear One, maar wordt nu Lightyear 0 genoemd. Mogelijk wordt die variant van 30.000 euro de Two, aangezien deze 0-versie niet bepaald voor het grote publiek lijkt te zijn, wat met een auto van 30.000 euro eerder het geval is. Hem One noemen zou verwarrend zijn. De reden dat die eerste Lightyear zo duur is, komt vooral door de hoge ontwikkelkosten. Ook is de productie relatief duur, mede omdat het zo’n nieuw model is. Hoe de verkopen ook zullen gaan, het wordt ongetwijfeld een gewilde auto, zeker gezien de huidige benzineprijzen. Dankzij vijf vierkante meter aan zonnepanelen kan hij 70 kilometer extra rijden per dag, op een accu van 60 kWh die sowieso een flink bereik heeft van 625 kilometer. Daarmee kun je met gemak vanuit Nederland naar Parijs rijden.

Duurzame bolide Bovendien denkt het bedrijf dat eigenaars van Lightyear 0 in de zomer überhaupt niet hoeven op te laden. Je zou dan maandenlang kunnen rijden zonder oplader of stopcontact. In Nederland komen we er nog slecht vanaf met twee maanden met genoeg zon, terwijl je bijvoorbeeld in Spanje wel een half jaar voort kunt zonder opladen. De auto verbruikt 10,5 kWh per 100 kilometer (als je 110 kilometer per uur rijdt). Een mooie plus aan deze bolide is dat hij aan de binnenkant alleen veganistische en natuurlijke materialen heeft. Denk aan microfiber suède stoelen. Dat past goed bij het gebruik van zonne-energie, dat enorm duurzaam is. Helaas hebben we in Nederland net even minder profijt van dan in Mediterrane landen, maar als we meer dagen hebben zoals dit weekend, dan rijd je deze erg dure bolide uiteindelijk toch vrij voordelig.