AI-softwarebedrijf Klippa heet nu Doxis , dat het bedrijf in maart 2025 heeft overgenomen. Maar, wat verandert er hiermee voor de vele klanten van het Groningse bedrijf? We spraken met Yeelen Knegtering, Chief AI Officer bij Doxis. Hij richtte Klippa jaren geleden op en heeft er mede voor gekozen om met Doxis in zee te gaan.

“Vorig jaar zijn we overgenomen door Doxis en nu zijn we onderdeel van de groep. Tot nu toe hebben we onze eigen identiteit behouden, maar nu zijn we gewisseld van naam. Zo zorgen we dat het een uniform merk is en er duidelijkheid is naar de buitenwereld. Het is mooier om met één naam richting je klanten te spreken, zeker omdat we op wereldwijde schaal opereren. Je hoeft bovendien maar te investeren in één merk, wat beter is voor je marketing.”

Vragen van klanten

Potentiële klanten begonnen ook meer vragen te stellen: “Ze wilden graag weten of we nou onderdeel zijn van Doxis of niet en hoe het zich tot elkaar verhoudt. Dit is een goed moment om dat voor eens en altijd op te lossen. Ondertussen blijft verder in principe alles hetzelfde: mensen hebben te maken met dezelfde collega’s, alleen de naam verandert. Het product is ook hetzelfde, maar het kan nu wel makkelijker geïntegreerd worden met het platform van Doxis. Qua implementatie is het dus makkelijker geworden,” zegt Yeelen.

Doxis ICM is weer meer een contentmanagementsysteem dat zorgt dat je documenten in je organisatie kunt archiveren, zoekbaar kunt maken en in workflows kunt inzetten. Dat is ook waarom het zo’n goede combi is: wij automatiseren de processen tot de registratie en ons proces is de gateway naar de uiteindelijke opslag.” Yeelens bedrijf maakt software om automatisch documenten te lezen en verwerken. Het focust vooral op het automatiseren van alle administratieve handelingen rondom documenten. Klippa DocHorizon gaat straks als Doxis AI.dp verder en Klippa SpendControl voor de financiën wordt straks Doxis SpendControl . “

Er zijn natuurlijk meer bedrijven die dit soort softwareproducten bieden: waarom koos Klippa dan voor Doxis? “We hebben met verschillende bedrijven gesproken, maar het is belangrijk dat de producten aansloten, net als de culturen van de bedrijven. We zijn ambitieus, maar hebben wel een Europese mindset. Soms is Amerika net een stap te ver voor sommige bedrijven in Europa. Doxis’ hoofdkantoor is in Bonn en dat is vanaf onze locaties in Amsterdam en Groningen goed te bereiken. We merken ook dat klanten zich wel bewuster zijn geworden van geopolitieke risico’s.”

AI first-software

De software van nu Doxis is AI first, maar wat betekent dat nu precies? “Het verschil is dat je bij software waar AI achteraf is toegevoegd een traditioneel product hebt waar je een laagje op plakt, maar het product zelf is in de kern geen AI, soms niet eens cloud. Ons product is cloudgebaseerd, API-gebaseerd en AI georiënteerd. Het zit in de kern van wat we doen, we hebben ook onze eigen AI-engineers in dienst die bouwen aan onze eigen AI-modellen. Wat wij doen is namelijk heel specialistisch. We hebben 10 jaar geleden wel gekeken of we iets bestaands konden gebruiken, maar die waren niet goed genoeg. Toen besloten we het zelf te doen: we zijn eigenwijs genoeg om het zelf te bouwen en dat is een slim besluit geweest.”

Dat gaat tot nu toe heel erg goed: het team is actief in Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Dat past ook bij de wereld, die heel internationaal is geworden. “Hoe internationaler, hoe complexer het landschap wordt. We hebben te maken met verschillende regelgeving, documenten in andere talen en dat maakt het een heel complex netwerk van allerlei mogelijkheden, handelsstromen, wettelijke verplichtingen en een schaal die gigantisch is. Op wereldniveau hebben we het over miljoenen documenten. Het is onvoorstelbaar veel.”

John Bates - Doxis & Yeelen Knegtering - Klippa

Op dit moment timmert het voormalige Klippa hard aan de weg om te groeien in Amerika. “Een van onze belangrijkste speerpunten voor de komende jaren is om meer te groeien in Amerika. Daar zijn we ook al mee bezig. We zijn nu het grootste in Europa: tijd voor een grotere voetafdruk in Amerika. Daar is sowieso veel winst te behalen, want daar werken mensen nog veel meer met papieren processen: mensen hun loon komt daar nog met een fysieke cheque. Er is dus veel potentie en Amerikanen hebben ook een hoge bestedingsbereidheid. Wat ook helpt is dat de taal overal hetzelfde is, al heb je wel met verschillende staten te maken en hun wet- en regelgeving. Toch is dat makkelijker dan in Europa, waar elk land een totaal andere taal en cultuur heeft.”

Andere prijzen

Het wordt vooral in het Noorden van ons land nog wel even wennen dat Klippa er straks niet meer is qua naam, maar men het over Doxis heeft. “Zeker in Groningen is Klippa heel bekend: we hebben ook meerdere prijzen gewonnen, zoals snelst groeiende startup en beste bedrijf van Groningen. We moeten met de nieuwe naam wel onze regionale bekendheid gedeeltelijk opnieuw opbouwen. Maar de Doxis-groep is dan weer zo groot dat we die prijzen niet meer winnen: dat worden waarschijnlijk weer heel andere prijzen.”