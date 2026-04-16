Ondernemen in technologie betekent bouwen. Aan groei, aan innovatie, aan iets dat schaalbaar is. Maar op een gegeven moment komt de vraag: wat is de volgende stap? Is dit het moment om te verkopen, of zit er nog meer in?

Juist bij techbedrijven is die afweging minder eenvoudig dan het lijkt. De waarde zit vaak niet alleen in de cijfers van vandaag, maar vooral in de groeipotentie van morgen. In dit artikel gaan we in op wat er komt kijken bij het verkopen van een techbedrijf, zodat je beter begrijpt waar je staat en wat er nodig is om een verkoop goed aan te pakken.

Waarom is een techbedrijf verkopen complexer dan gedacht?

Een techbedrijf verkopen is complex omdat de waarde vaak niet direct zichtbaar is in de cijfers. Kopers in de technologiesector kijken namelijk vooral naar de toekomst. Denk aan schaalbaarheid, terugkerende omzet en de kwaliteit van het product of platform.

Daarbij spelen vragen zoals:

Hoe afhankelijk is het bedrijf van de oprichter?

Hoe stabiel zijn de inkomstenstromen?

Hoe onderscheidend is de technologie?

Hoe snel kan het bedrijf internationaal opschalen?

Dit zorgt ervoor dat een verkoop niet alleen een financieel traject is, maar ook een strategisch proces. Zonder goede positionering bestaat het risico dat de waarde van het bedrijf niet volledig wordt herkend door kopers.

Welke stappen zijn er bij het verkopen van een techbedrijf?

Het verkopen van een techbedrijf is een traject dat gemiddeld 9 tot 12 maanden duurt en uit meerdere fasen bestaat. Een goede voorbereiding helpt om grip te houden op het proces en weloverwogen keuzes te maken in elke stap. Het verkoopproces ziet er doorgaans als volgt uit:

Stap 1: Kennismaking en waardebepaling Het traject start met een analyse van het bedrijf, de situatie en de doelstellingen van de ondernemer. Op basis hiervan wordt een verkoopstrategie bepaald en een financiële waardebepaling uitgevoerd om de marktwaarde vast te stellen.

Stap 2: Opstellen van verkoopdocumentatie Vervolgens wordt de benodigde documentatie opgesteld, zoals een anoniem profiel, een procedurebrief, een geheimhoudingsverklaring (NDA) en een informatiememorandum. Ook worden relevante financiële gegevens verzameld, zodat potentiële kopers een goed beeld krijgen van de onderneming.

Stap 3: Benaderen van potentiële kopers Op basis van marktkennis en netwerk wordt een longlist van potentiële kopers samengesteld. Deze wordt teruggebracht naar een gerichte shortlist van partijen die actief worden benaderd.

Stap 4: Onderhandeling en intentieverklaring Na ontvangst van niet-bindende biedingen worden de meest geschikte partijen geselecteerd voor verdere gesprekken. Dit leidt tot onderhandelingen en uiteindelijk tot een intentieverklaring (LOI), waarin de belangrijkste voorwaarden worden vastgelegd.

Stap 5: Boekenonderzoek en contracten De koper voert een due diligence uit om de verstrekte informatie te verifiëren. In deze fase worden ook de definitieve contracten opgesteld en de laatste onderhandelingen gevoerd.

Stap 6: Overdracht aan koper(s) Tijdens de closing worden de koopovereenkomst en bijbehorende documenten ondertekend en vindt de eigendomsoverdracht plaats. De betaling wordt uitgevoerd volgens de afgesproken voorwaarden.

Een gestructureerde aanpak gedurende dit proces voorkomt vertraging, vergroot de kans op betere voorwaarden en zorgt voor rust en overzicht.

Praktijkvoorbeeld: verkoop van een techbedrijf

Hoe een verkooptraject er in de praktijk uitziet, verschilt per situatie. Neem bijvoorbeeld een softwarebedrijf met circa 30 medewerkers dat een SaaS-oplossing biedt voor projectmanagement in de bouwsector. Het bedrijf groeit al jaren stabiel en heeft een sterk klantenbestand opgebouwd met terugkerende inkomsten.

De oprichter merkt dat het bedrijf een volwassen fase bereikt. Verdere groei vraagt om internationalisatie, uitbreiding van het product en een zwaardere commerciële organisatie. Tegelijk ontstaat de wens om de opgebouwde waarde te verzilveren en ruimte te maken voor een nieuwe stap.

Samen met een adviseur wordt het bedrijf verkoopklaar gemaakt. Processen worden geoptimaliseerd, de afhankelijkheid van de oprichter wordt verminderd en de financiële prestaties en groeipotentie worden scherp in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een gerichte groep strategische kopers benaderd.

Na interesse van meerdere partijen ontstaat er een competitief proces, waarbij zowel strategische kopers als investeerders biedingen uitbrengen. Uiteindelijk wordt gekozen voor een internationale softwarepartij die het bedrijf wil integreren binnen een grotere groep en verdere groei wil versnellen.

Na een boekenonderzoek en afronding van de onderhandelingen wordt de transactie succesvol gesloten. De oprichter draagt het bedrijf over en blijft nog een beperkte periode betrokken voor een soepele overdracht.

De verkoop markeert daarmee een duidelijke afronding van een ondernemersfase, waarbij de opgebouwde waarde wordt gerealiseerd en het bedrijf klaar is voor een volgende groeistap onder een nieuwe eigenaar.

Wie zijn de kopers van een techbedrijf?

Bij de verkoop van een techbedrijf speelt niet alleen de kwaliteit van de onderneming een rol, maar ook het type koper dat je aantrekt. Verschillende kopers kijken namelijk op een andere manier naar waarde, groei en risico. De keuze voor een koper heeft daarmee directe invloed op de verkoopprijs, de dealstructuur en de toekomst van het bedrijf.

In de praktijk zijn er grofweg vier typen kopers:

Dit zijn bedrijven uit dezelfde of een aanpalende sector die willen groeien via overnames. Zij zoeken bijvoorbeeld uitbreiding van technologie, klanten of marktaandeel. Door synergievoordelen kunnen zij vaak een hogere prijs betalen en sneller schakelen. Financiële kopers Investeringsmaatschappijen richten zich op groei en rendement. Zij investeren om het bedrijf verder te laten groeien en op termijn weer te verkopen. De dealstructuur bevat vaak aanvullende afspraken, zoals een earn-out.

Hierbij nemen het bestaande management of familieleden het bedrijf over. Het voordeel is continuïteit en kennisbehoud, maar financiering speelt vaak een grotere rol, waarbij de verkoper soms betrokken blijft. Management buy-in (MBI) Externe ondernemers of investeerders nemen het bedrijf over en brengen nieuwe energie en strategie. De financiële slagkracht is vaak beperkter, waardoor de dealstructuur complexer kan zijn.

Welk type koper het beste past, hangt af van uw doelstellingen. Gaat het vooral om de hoogste prijs, continuïteit voor het bedrijf of juist een snelle en zekere transactie? Door hier vooraf goed over na te denken, kan het verkoopproces gerichter worden ingericht en neemt de kans op een succesvolle deal aanzienlijk toe.

Waarom een adviseur bij de verkoop van uw techbedrijf het verschil maakt

Het verkopen van een techbedrijf is zelden een rechtlijnig proces. Het gaat niet alleen om cijfers, maar ook om strategie, timing, positionering en onderhandelingen. Tegelijkertijd speelt emotie vaak een grotere rol dan vooraf wordt verwacht, je hebt de onderneming tenslotte zelf opgebouwd.

Juist in de technologiesector, waar waarde sterk afhankelijk is van toekomstverwachtingen, schaalbaarheid en marktpositie, is het essentieel om het proces gestructureerd aan te pakken. Een adviseur helpt om overzicht te creëren en zorgt ervoor dat je niet alleen reactief handelt, maar het proces actief stuurt.

In de praktijk betekent dit dat een adviseur het volledige traject helpt structureren en plannen, de juiste kopers identificeert en benadert en de onderneming scherp positioneert richting de markt. Daarnaast speelt een adviseur een belangrijke rol in het begeleiden van onderhandelingen en het bewaken van de voorwaarden, terwijl risico’s en valkuilen tijdig worden gesignaleerd.

Ook brengt een adviseur rust in een intensief traject. Je houdt de regie, terwijl het proces professioneel wordt begeleid en bewaakt. Zo kunt u zich blijven focussen op uw bedrijf tijdens de verkoop.

Bij Match Plan begeleiden we ondernemers gedurende het volledige traject, van de eerste strategische verkenning tot aan de uiteindelijke overdracht. Met onze ervaring, marktkennis en gestructureerde aanpak brengen we overzicht in een complex proces, creëren we concurrentie tussen kopers en realiseren wij de best mogelijke voorwaarden voor uw verkoop.