De zorgsector kraakt onder de personeelstekorten, maar een oplossing komt uit onverwachte hoek: centrale platforms en gestructureerd leveranciersmanagement. Door de inzet van een MSP (Managed Service Provider) kunnen zorgorganisaties tot wel 20% besparen op hun externe inhuur. De tijd van eindeloos bellen en Excel-lijstjes is voorbij; de toekomst van zorgplanning is digitaal en geautomatiseerd.

In de tech-wereld kijken we graag vooruit, en voor de zorgsector biedt technologische versnelling de nodige ondersteuning om toekomstbestendig te blijven. De inhuur van extern personeel is in de praktijk een complex en tijdrovend proces. Wanneer verschillende afdelingen hun eigen inhuur beheren, kan het overzicht op de totale kosten en kwaliteit versnipperd raken. De oplossing ligt in de inzet van een MSP voor de zorg . Een MSP-partner fungeert als een centrale, digitale verkeerstoren die alle inhuur — van zzp'er tot uitzendkracht — samenvoegt op één platform. Dat zorgt voor rust, uniformiteit en overzicht.

Van operationele chaos naar volledige ontzorging

Het verschil tussen een MSP en een gewone flexoplossing zit in de reikwijdte. Een MSP neemt de volledige operationele regie over je externe schil over — van aanvraag tot factuur. ( AI ) Matching, screening, onboarding, contractbeheer, urenregistratie, leveranciersmanagement: het zit allemaal in één model, beheerd door één partij.

Dat is fundamenteel anders dan een leverancier bellen als er een dienst openstaat. Of hopen dat de juiste bureau nog capaciteit heeft. Bij een MSP-aanpak is het proces ingericht vóórdat er een gat valt — niet als reactie erop.

Aethon voert dit uit via het Aelio-platform, dat alle inhuurstromen centraliseert: van je vaste leveranciers tot de marktplaats met 55.000+ professionals. Leveranciers worden gestructureerd aangestuurd via een waterval methode. De planner hoeft niet meer te coördineren — die behoudt overzicht en stuurt bij waar nodig.

Meer tijd voor échte zorg

Innovatie in de zorg draait om het oplossen van grote, maatschappelijke knelpunten. Door technologie slim in te zetten, verschuift de focus van papierwerk naar de patiënt. Dit is wat dat in de praktijk betekent:

Minder administratieve rompslomp: alles van aanvraag tot factuur zit in één systeem.

100% compliance: het platform controleert automatisch of elke externe professional beschikt over de juiste, actuele documenten (zoals BIG-registraties en VOG's). Bovendien helpt het organisaties om te voldoen aan de strikte eisen van de Wet DBA, waardoor de risico's rondom inhuur worden geminimaliseerd.

Data-gedreven keuzes: via realtime dashboards zie je precies waar het geld naartoe gaat en welke leveranciers de beste kwaliteit leveren.

Een voorbeeld uit de praktijk: Woonzorgcentra Haaglanden

Dat dit geen toekomstmuziek is, bewijst Woonzorgcentra Haaglanden (WZH). Zij maken al gebruik van deze technologie. Hun grootste winst? "Het voorkomen van lege diensten," aldus de organisatie.

Dankzij de Aelio-app kunnen professionals zelf reageren op diensten en hun uren schrijven. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie voor de organisatie, maar draagt ook bij aan het werkgeluk van de zorgverlener, die veel meer eigen regie krijgt over zijn rooster.

20% besparing

In een sector waarin geld zo goed mogelijk ingezet moet worden, is een besparing van 20% op de flexibele schil gigantisch. Die winst ontstaat door het bundelen van inkoopkracht en het schrappen van dubbel werk.

Door de operationele chaos weg te automatiseren met een MSP van een partij als Aethon, ontstaat er bij HR-teams weer ruimte voor strategisch beleid. In plaats van brandjes blussen met dure ad-hoc inhuur, kunnen ze weer vooruitkijken naar hoe ze hun personeelsbestand voor de lange termijn gezond houden.

AI zorgt voor rust

De uitdagingen in de zorg vragen om een structurele aanpak in plaats van tijdelijke noodoplossingen. Door centrale platforms en professioneel leveranciersmanagement met AI-matching te omarmen, veranderen we zorgplanning van een dagelijkse bron van stress in een stabiel en beheersbaar proces. Kiezen voor een MSP betekent kiezen voor rust op de afdeling, grip op de begroting en de zekerheid dat er altijd kwalitatief personeel aan het bed staat.