Amsterdams softwarebedrijf Klippa opent kantoor in Roemenië

Klippa, een scale-up uit Amsterdam die zich specialiseert in het digitaliseren van documentstromen en het automatiseren van bedrijfsprocessen, opent vandaag de deuren van haar nieuwe kantoor in Brașov, Roemenië. Na Amsterdam en Groningen, is dit het derde kantoor van Klippa in Europa.

In Brașov, de digitale metropool van Roemenië, zet Klippa een team op van dataspecialisten. Met dit team gaat Klippa haar klanten, die verspreid zitten over meer dan 25 landen, ondersteunen met het analyseren, structureren en annoteren van grote hoeveelheden data. Andere grote bedrijven, zoals Siemens, IBM en Ipsos, gingen Klippa al voor in het openen van een kantoor in deze stad in Transsylvanië.

“We zijn ontzettend blij met deze stap”, vertelt Yeelen Knegtering, CEO van Klippa. “Veel bedrijven hebben moeite met hun digitale transitie. Het goed analyseren, structureren en annoteren van de data binnen organisaties is daar een essentieel onderdeel van. Met meer talent uit binnen- en buitenland kunnen wij bedrijven nog beter ondersteunen in hun digitale transitie.”

Data analyseren, structureren en annoteren

Het nieuwe team van dataspecialisten in Brașov zal data analyseren, structureren en annoteren, wat betekent dat Klippa’s machine learning-systemen een nieuwe influx aan leermateriaal krijgen. Klippa gebruikt machine learning om documentstromen binnen organisaties te automatiseren. De dataspecialisten trainen de algoritmes van Klippa dus als het ware om sneller door grote hoeveelheden documenten te gaan en de relevante informatie eruit te filteren.

Roemenië steeds populairder bij bedrijven

Het nieuwe Klippa-team staat onder leiding van Andreea Bociu. Bociu woont in Nederland, maar is Roemeense en heeft daarom veel kennis van de regio en de mogelijkheden die het biedt. Bociu: “Brașov is interessant voor ict-bedrijven vanwege het goede opleidingsniveau, met relatief lage arbeidskosten. Daarnaast heeft Roemenië het op een na snelste internet ter wereld met ongeveer 15 megabits per seconde (Mbps). Ook wordt er binnenkort nabij Brașov een splinternieuw vliegveld geopend, wat de stad nog beter bereikbaar maakt.”



Klippa

Het in 2015 in Groningen opgerichte Klippa heeft inmiddels meer dan 40 professionals in dienst, zowel in Groningen als in Amsterdam. De tech scale-up heeft als hoofddoel om omslachtige papierstromen te automatiseren, ondersteund door machine learning en OCR (scan en herken). Vanuit de kantoren in Groningen en Amsterdam bedient het bedrijf meer dan duizend klanten in het buiten- en binnenland. Denk hierbij aan software voor het verbeteren van administratieve processen, declaratie- en factuurverwerking, data extractie en identiteit validatie.