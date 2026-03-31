Het in Amsterdam gevestigde AI-infrastructuurbedrijf Nebius bouwt in Finland een van de grootste AI-fabrieken van Europa - met duurzaamheid als kernprincipe.

Nebius Group kondigt vandaag een nieuw datacentrum aan in Lappeenranta, Finland. Het project heeft een geschatte waarde van meer dan $10 miljard en een capaciteit van 310 megawatt. De eerste capaciteit gaat in 2027 online, in fases.

Waarom Finland?

Finland heeft lage energieprijzen, een vrijwel volledig hernieuwbaar elektriciteitsnet en een koud klimaat dat de koelkosten van servers drastisch verlaagt. Lappeenranta bood bovendien snel beschikbare grond en voldoende netcapaciteit. Het nieuwe project wordt gebouwd op een campus van ongeveer 100 hectare en is Nebius' tiende locatie wereldwijd - en zijn grootste buiten de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft ook al een operationeel datacentrum van 75 megawatt in het nabijgelegen Mäntsälä.

De nieuwste NVIDIA-hardware

Flinke orderportefeuille

Nebius heeft recent contracten binnengehaald ter waarde van meer dan $40 miljard bij Microsoft en Meta. Het nieuwe datacentrum is niet gebonden aan één specifieke klant en wordt ingezet voor zowel het trainen van AI-modellen als het draaien van AI-applicaties.

CEO Arkady Volozh wil dit jaar meer dan 3 gigawatt aan gecontracteerd vermogen wereldwijd binnenhalen. In de EMEA-regio heeft het bedrijf al meer dan 750 megawatt vastgelegd, inclusief een datacentrum van 240 megawatt nabij Lille.

Duurzaam en lokaal verankerd

Duurzaamheid is een kernprincipe van het ontwerp. Servers worden gekoeld via een gesloten vloeistofkoelsysteem, waardoor er geen water uit lokale bronnen wordt onttrokken. De restwarmte van de servers wordt teruggewonnen en gedoneerd aan het lokale stadsverwarmmingsnet — net als in Mäntsälä, waar deze aanpak in 2025 al zo'n 4.000 ton CO₂ vermeed en de verwarmingskosten van aangesloten huishoudens met zo'n 10% verlaagde.

De bouwfase creëert naar verwachting tot 700 bouwbanen in de regio, en zodra het datacentrum operationeel is komen er zo'n 100 vaste banen bij. Via Nebius Academy verkent het bedrijf ook samenwerkingen met lokale universiteiten om inwoners bij te scholen in AI.