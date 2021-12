Economische Zaken regelde bij TenneT voorrang voor Facebook’s datacenter

De afgelopen is Facebook’s moederbedrijf Meta regelmatig in het nieuws vanwege de voorgenomen bouw van een mega datacenter in Zeewolde. Zowel Meta als de gemeente willen er alles aan doen om het datacenter, dat voor werkgelegenheid zorgt, naar Flevoland te halen. En het lijkt erop dat sommige regels en procedures daarvoor mogen buigen. Eerder was er al sprake van dat de vergunningen voor de bouw en de verkoop van het bouwterrein wellicht niet helemaal volgens de geldende regels en procedures verlopen zijn. Dit weekend ontdekte de Telegraaf dat het ministerie van EZK netbeheerder TenneT onder druk gezet heeft om Facebook met voorrang toegang te geven tot het stroomnet.

‘Geef Facebook voorrang’

Dat blijkt uit documenten die naar aanleiding van een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) openbaar (pdf-link) gemaakt zijn. Daarin dringen ambtenaren van EZK, en diens toenmalige minister Wiebes, er bij Tennet op aan om een zogenoemd energie-onderstation in Zeewolde, vlak bij de locatie van het datacenter, te bouwen. De ingreep vanuit EZK volgde nadat de onderhandelingen tussen Facebook en Tennet rondom de energielevering van het datacenter niet wilde vlotten. In de geopenbaarde documenten wordt overigens gesproken over onderhandelingen tussen Tennet en ‘Tullip’, de alias van Facebook in deze zaak.