Mega Meta datacenter gepland in Zeewolde

Enkele maanden geleden werd al bekend dat een groot Amerikaans techbedrijf een stuk grond in gemeente Zeewolde gekocht had. Op die plek zou een campus met datacenter moeten herrijzen. Gisteren is de naam van het bedrijf onthuld: Meta. Inderdaad, het moederbedrijf van Facebook.

Hyperscale datacenter

In het bestemmingsplan van de gemeente Zeewolde is ruimte ‘gemaakt’ voor een datapark van 166 hectare. Zo’n 70 ha daarvan is bedoeld voor het hyperscale datacenter. Daar worden vijf hallen voor datacenters gebouwd plus een aantal gebouwen voor ondersteunende faciliteiten. Om het geheel een beetje op te fleuren wordt een deel van het park ingericht met groen en waterpartijen. Zo willen de gemeente en Meta de natuur en het polderlandschap zoveel mogelijk in stand houden.

De energie die nodig is voor het Meta datacenter wordt geschat op 1380 Gigawatt/uur. Daarvoor wordt de campus voorzien van een directe aansluiting op het hoogspanningsnet. Volgens het persbericht van de gemeente en Meta wordt ernaar gestreefd om daarvoor zoveel mogelijk gebruik te maken van groene, duurzame, elektriciteit. Daarnaast zal een deel van de restwarmte die door het datacenter gecreëerd wordt, ingezet gaan worden voor hergebruik in de regio.