Doek valt definitief voor een datacenter in Zeewolde

Het was door alle commotie, bezwaren en andere randzaken al hoogst onwaarschijnlijk geworden dat het mega datacenter dat Meta wilde gaan bouwen in Zeewolde nog door zou gaan. Welnu, vandaag is het doek definitief gevallen. Dat bleek toen de Raad van State met het oordeel kwam dat het bestemmingsplan voor een dergelijk groot datacenter op die locatie onuitvoerbaar is.

Van ijskast naar prullenbak

Naar aanleiding van alle commotie had Meta in maart van 2022 al besloten om de plannen voor het zogenoemde hyperscale datacenter in de ijskast te zetten. Welnu, die plannen kunnen nu dus de prullenbak in. Er komt definitief geen datacenter van 10 hectare groot en minimaal 70 megawatt capaciteit in Zeewolde. Niet van Meta, maar ook niet van een eventuele andere partij.

Nadat Meta haar plannen voor de bouw van het hyperscale datacenter in de ijskast zette, was het in theorie nog altijd mogelijk dat er een datacenter in de polder verrijst. Het bestemmingsplan bleef namelijk overeind. Daarom stapten tegenstanders naar de Raad van State. Het besluit van vandaag blokkeert ook dat pad op weg naar een datacenter op de ‘Meta-locatie’ in Zeewolde.

Van hoopvol tot onuitvoerbaar

De weg die naar het datacenter zou moeten leiden lag de afgelopen jaren al bezaaid met hobbels, gaten en andere obstakels. Nu is die dus definitief afgesloten. En dat terwijl het er aanvankelijk goed uitzag. De grond was al gekocht, de plannen waren ontvouwd en ook de gemeenteraad was akkoord. Toch bleef het verzet tegen de komst van het datacenter groeien. Temeer ook omdat er nogal wat gelobbyd is door diverse belanghebbenden om er maar voor te zorgen dat het datacenter er zou komen. Inclusief druk van een minister aan het adres van een netbeheerder.

Alles leek rond, totdat ‘Den Haag’ zich ermee ging bemoeien. Een aantal landelijke politici spraken zich openlijk uit tegen de komst van een datacenter. Zij stelden dat een dergelijk besluit, dat een grote impact heeft op zowel de gemeente als de regio én het klimaat, een landelijk beleid vergt. Daarmee stond de komst van het datacenter alsnog op losse schroeven aangezien de goedkeuring van de gemeente door Den Haag overruled zou kunnen worden. De politieke verschuivingen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zorgden er vervolgens voor dat de steun vanuit die gemeentelijke politiek snel verdampte.