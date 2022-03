Meta ziet voorlopig af van het datacenter in Zeewolde

Dat heeft uiteraard ook Meta gemerkt. Daarom heeft het bedrijf nu besloten om de plannen voor het datacenter even ‘on hold’ te zetten. Een woordvoerder van Meta verwoorde de reden daarvoor als volgt: “We willen een goede buur zijn. Daarom hebben we vanaf de eerste benadrukt dat een goede match tussen ons project en de mensen in Zeewolde het belangrijkste criterium is bij onze plannen.”

Dat besluit heeft Meta zelf genomen. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, twee weken geleden, werden de partijen die vóór de komst van het datacenter waren, behoorlijk af geserveerd door de kiezers. Sindsdien is de politieke stemming met betrekking tot het datacenter in Zeewolde omgeslagen.

Het voornemen van Meta om in de buurt van Zeewolde een van de grootste Europese datacenters van het bedrijf te bouwen, houdt de Nederlandse gemoederen al geruime tijd bezig. En nu heeft het er alle schijn van dat het datacenter er, voorlopig in ieder geval, niet gaat komen.

Rollercoaster ‘Zeewolde’

Het was nogal een rollercoaster de weg die naar het datacenter zou moeten leiden, en nu dus even afgesloten is. De grond was al gekocht, de plannen waren ontvouwd en ook de gemeenteraad was akkoord. Toch bleef het verzet tegen de komst van het datacenter groeien. Temeer ook omdat er nogal wat gelobbyd is door diverse belanghebbenden om er maar voor te zorgen dat het datacenter er zou komen. Inclusief druk van een minister aan het adres van een netbeheerder.

Alles leek rond, totdat ‘Den Haag’ zich ermee ging bemoeien. Een aantal landelijke politici spraken zich openlijk uit tegen de komst van een datacenter. Zij stelden dat een dergelijk besluit, dat een grote impact heeft op zowel de gemeente als de regio én het klimaat, een landelijk beleid vergt. Daarmee stond de komst van het datacenter alsnog op losse schroeven aangezien de goedkeuring van de gemeente door Den Haag overruled zou kunnen worden. De gemeenteraadsverkiezingen hebben twee weken geleden ‘de rest’ gedaan.