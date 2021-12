Andere koper voor grond Meta Datacenter in Zeewolde

Het zullen ongetwijfeld, gezien het (economische) belang van het zogenoemde Hyperscale datacenter van Meta, hobbels zijn die uiteindelijk glad gestreken worden. Tenminste, als de grond niet in handen valt van een andere eigenaar. Dat is namelijk precies wat nu dreigt te gebeuren. Er heeft zich namelijk een andere koper gemeld die een deel van de grond wil opkopen. ‘Land van Ons, zoals het burgerinitiatief heet, heeft 20 miljoen euro over om grond te kopen die dus eigenlijk voorbestemd is voor het datacenter van Meta.

Hoge Raad gooide roet in het eten

De potentiële koper beroept zich op het besluit van de Hoge Raad dat zogenoemde ‘schaars onroerend goed’, waar deze landbouwgrond ook onder valt, als er meerdere gegadigden zijn, niet ‘onder de tafel’ met een exclusieve deal tussen twee partijen, verhandeld mag worden. Omdat de grond van het datacenter formeel nog niet volledig in handen is van Meta – op 16 december beslist de gemeenteraad van Zeewolde of het instemt met de komst van het datacenter – kan zich dus nog een nieuwe gegadigde voor (een deel van) de grond melden. Van de benodigde 166 hectare moet Meta nog 80 hectare zien te bemachtigen.

Dat is precies wat het burgerinitiatief ‘Land van Ons’ nu dus doet. In een brief aan de gemeenteraad van Zeewolde stelt zij dat er voor het functioneren van onze digitale economie, geen enkele noodzaak is om een datacenter van Meta binnen onze landsgrenzen te bouwen. Land van Ons wil daarom een deel van de beoogde grond opkopen om dat te voorkomen of, zoals zij het noemen, ‘landbouwgrond ‘gewoon’ landbouwgrond te laten’.

'Geen nieuw bedrijventerrein'

Het burgerinitiatief onderbouwt haar kritiek op de komst van het datacenter onder andere als volgt.

“Het hyperscale datacenter dat uw college in Zeewolde beoogt is van een andere orde. In tegenstelling tot het merendeel van die andere datacenters is dit exclusief bedoeld voor de dataopslag van META, een wereldwijd opererend bedrijf. Voor het functioneren van onze digitale economie is er echter geen enkele noodzaak om zo’n datacenter binnen onze landsgrenzen te vestigen. Dat META voor Zeewolde kiest (en Google en Microsoft destijds voor Middenmeer) heeft nagenoeg uitsluitend financiële motieven… Het is altijd gemakkelijk om te zeggen waarom iets niet moet. Daarom hebben we als Land van Ons u ook een alternatief geboden. Namelijk om de landbouwgrond ‘gewoon’ landbouwgrond te laten. Geen nieuw bedrijventerrein, maar de grond blijven gebruiken voor de landbouw”, aldus de brief van Land van Ons aan de gemeenteraad van Zeewolde.

Het burgerinitiatief besluit met hen, de gemeenteraad, veel wijsheid toe te wensen bij de besluitvorming op 16 december. Wordt ongetwijfeld vervolgd!