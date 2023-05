Blue Origin verantwoordelijk voor bouw van de maanlander

Het is aan het bedrijf van Jeff Bezos om de maanlander te maken die geschiedenis moet gaan schrijven. NASA heeft het Blue Origin gegund. NASA werkt met aanbestedingen, want het is een overheidsbedrijf. Zo hebben we laatst al gezien dat Axiom Space een geweldig prototype van een astronautenpak heeft gemaakt en nu is het aan Blue Origin om de bouw van de maanlander voor zijn rekening te nemen.

Blue Origin

De maanlander gaat geschiedenis schrijven omdat het deel uitmaakt van de grotere Artemis-missie, die die de eerste vrouw en de eerste persoon ooit op de maan gaat zetten. Dat moet gebeuren in 2025, maar dat is tijdens de Artemis III-missie. Blue Origin moet volledig voldoen aan de eisen van NASA en zorgen dat astronautenexpedities naar het maanoppervlak kunnen plaatsvinden en er gekoppeld kan worden met Gateway, een ruimtestation in de baan rond de maan waar de raketten ze zal afzetten.

Het contract is ter waarde van 3,4 miljard dollar, maar de kans is groot dat Blue Origin zelf ook nog veel bijlegt. De missie V staat gepland voor 2029, dus het heeft nog wel even de tijd om door te ontwikkelen. NASA schrijft: “Vandaag zijn we verheugd om aan te kondigen dat Blue Origin een menselijk landingssysteem zal bouwen als NASA's tweede leverancier om Artemis-astronauten naar het maanoppervlak te brengen We bevinden ons in een gouden eeuw van bemande ruimtevaart, die mogelijk wordt gemaakt door NASA's commerciële en internationale partnerschappen. Samen doen we een investering in de infrastructuur die de weg vrijmaakt om de eerste astronauten op Mars te laten landen."