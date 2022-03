NASA gaat toch op zoek naar een tweede maanlander

Amerika wil terug naar de maan. De plannen daarvoor zijn door de NASA al in een vergevorderd stadium. Met de zogenoemde Artemis missie zou in 2025 al de eerste bemande reis naar de maan moeten plaatsvinden. Door diverse vertragingen en problemen is het echter hoogst onzeker of die deadline gehaald zal worden. Voor de Artemis missie werkt NASA al sinds 2021 samen met SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk werkt aan de ontwikkeling van de maanlander, gebaseerd op het Starship ruimteschip. NASA heeft nu besloten om op zoek te gaan naar een mogelijk alternatief.

Tweede maanlander in 2026 of 2027

Gisteren heeft NASA officieel een oproep gedaan aan commerciële ruimtevaartbedrijven om plannen voor een maanlander waarmee mensen vervoerd kunnen worden te ontwikkelen. De bedrijven die naar de opdracht willen meedingen moeten in staat zijn om de maanlander in 2026 of 2027 te kunnen opleveren. Dat is althans nog een indicatieve deadline. Het plan is om eind deze maand een ontwerp-oproep uit te brengen, dat later dit voorjaar uitgewerkt zal worden tot een definitieve oproep.

In oktober is een wetsvoorstel ingediend dat NASA min of meer zou verplichten een tweede bedrijf te kiezen om een maanlander voor Artemis te ontwikkelen. Die verplichting werd echter niet opgenomen in de begroting voor 2022. Wat er wel in stond is dat het ruimteagentschap de volledige $ 1,195 miljard die het had gevraagd om maanlanders te ontwikkelen, zou gaan krijgen. De verwachting is dat de definitieve begroting in de komende weken goedgekeurd zal worden. Vooruitlopend daarop heeft NASA nu dus alvast bedrijven opgeroepen voorstellen voor een tweede maanlander te ontwikkelen.

Een belangrijke reden voor het laten ontwikkelen van een tweede maanlander is het feit dat NASA, zoals het oorspronkelijk dus ook de bedoeling was, meerdere alternatieven wil hebben om mee naar de maan te gaan.