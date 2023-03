Wow: dit zijn de nieuwe ruimtepakken van NASA voor de maanmissie

De ruimtepakken gaan geschiedenis schrijven, want dit zijn de outfits die de astronauten aankrijgen tijdens de Artemis III-missie: die waarbij de eerste vrouw voet op de maan zal zetten én de eerste zwarte persoon. Een belangrijk detail is wel dat de pakken uiteindelijk misschien niet de kleur blijven die ze nu zijn: een donker pak is natuurlijk flink anders qua temperatuur dan een lichter pak, dus NASA heeft al bedacht dat het uiteindelijke pak mogelijk wit wordt. Jammer, want deze donkergrijze versie is wel heel stijlvol.

Het is bizar: NASA gebruikt al veertig jaar dezelfde ruimtepakken . Enerzijds klinkt dat alsof het bedrijf geen geld heeft voor innovatie, maar anderzijds is het helemaal niet zo vreemd: deze ruimtepakken hebben zich bewezen, waarom dan het risico nemen iets anders te gebruiken? Anno 2023 zijn de wensen in een ruimtepak echter heel anders, de communicatiemanieren zijn ook veranderd en zeker als we juist wat langer op de maan willen verblijven, dan moet dat pak wat meer in huis hebben. Daar heeft Axiom Space rekening mee gehouden toen het aan de slag ging met het nieuwe astronautenpak. Daarbij was vooral comfortabel kunnen bewegen belangrijk. Veel belangrijker dan bij bijvoorbeeld het ISS. Je moet goed kunnen kruipen, lopen en bukken op de maan, waar natuurlijk nagenoeg geen zwaartekracht is.

Patriotisch NASA

Het is dus nu nog een prototype, maar dat mag de pret niet drukken: het pak ziet er geweldig uit. Het is ontworpen door Esther Marquis, die ook aan de televisieserie For All Mankind werkte, wat ook over astronauten gaat. NASA zegt erover: “NASA's partnerschap met Axiom is essentieel om astronauten op de maan te laten landen en het Amerikaanse leiderschap in de ruimte voort te zetten. Voortbouwend op NASA's jarenlange onderzoek en expertise, zullen Axiom's ruimtepakken van de volgende generatie niet alleen de eerste vrouw in staat stellen om op de Maan te lopen, maar ze zullen ook meer mensen dan ooit tevoren in staat stellen om de Maan te verkennen en er wetenschap te bedrijven," zei NASA Administrator Bill Nelson.

Een vrij opvallende verklaring, want zwarte mensen worden hier niet genoemd en dat ‘Amerikaanse leiderschap’ is ook vrij intens. Helemaal omdat er ook gebruik wordt gemaakt van uitvindingen die in Europa zijn gedaan. Maar goed, in de video waarin de pakken worden gepresenteerd zie je ook al een grote focus op dat ene embleempje met de vlag van Amerika erop. Toch is het wat jammer dat NASA hiervoor kiest. Het heeft heel lang juist gecommuniceerd dat het de maanmissie van ‘ons allemaal’ was, zou het daar dan toch alleen de Amerikanen mee hebben bedoeld?

Misschien lezen we er te veel in. Het is sowieso goed nieuws dat de ruimtepakken er nu al zijn. Dan is er veel tijd om allerlei tests uit te voeren. Het pak heet Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) en hij moet goed tegen de enorme kou kunnen die de zuidpool van de Maan kent. Daarnaast zit er een beter zicht op en is er een videocamera aan boord die in HD kan filmen en dat ook meteen even kan livestreamen naar aarde. Ja ja, er komt er heel bijzondere tijd voor ons aan in de ruimte, eentje die we nog veel meer ‘up, close and personal’ meemaken dan ooit tevoren.