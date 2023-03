NASA: de bemande maanmissie gaat november 2024 door

Artemis II

Let op: rond de maan. Dit is nog niet de Artemis III-missie waarbij er mensen OP de maan worden gezet. Dit is Artemis II, de opvolger van het uiteindelijk succesvolle Artemis I waarbij er mensen rond de maan vliegen. In een online update benadrukte de ruimtevaartorganisatie nog maar een keertje dat er niet wordt geland tijdens die missie. Dat is op zich ook logisch: het ruimtevaartuig waarmee wordt gevlogen is niet in staat om te landen op de maan, daar moet weer een ander ruimtevaartuig voor worden ingezet. Die stap skippen betekent dus dat er alleen een rondje om de maan wordt gevlogen.

Dat klinkt een beetje ‘been there done that’, maar dat is het niet per se. Er wordt nu weer met heel andere vaartuigen gewerkt, maar ook met andere ruimtepakken en in een heel andere tijd. Een tijd waarin we veel betere verbindingen hebben met astronauten, waardoor we veel meer kunnen meekijken. Er was juist omdat de eerste Artemis-missie vaak is uitgesteld wat angst dat ook de tweede Artemis hetzelfde lot zou treffen. Dat kan nog steeds: als er toch iets stuk is aan het vaartuig, of het weer is niet goed, dan kan zo’n lancering veelvuldig worden uitgesteld. Dat hebben we immers ook bij Artemis-missie numero 1 gezien.