Artemis I: zo kijk je vanmiddag naar de lancering

Vandaag is het na lang wachten en vele generale repetities toch echt zo ver: Artemis I gaat de lucht in. Op dit moment wordt het gevaarte vast volgetankt: een proces dat diverse uren in beslag neemt. Het is de bedoeling dat de raket vervolgens om half 3 Nederlandse tijd vertrekt. De hype rondom de lancering is groot.

Artemis I

Dat die hype zo groot is, heeft ermee te maken dat Artemis I het voorwerk zal doen voor Artemis II en Artemis III, waarvan vooral die laatste interessant is. Dat is namelijk de missie waarbij diverse astronauten van verschillende komaf naar de maan gaan. Dan wordt er geschiedenis geschreven, want dan zet NASA voor het eerst een zwarte mens op de maan. Plus: ook voor het eerst een vrouw. De twaalf geluksvogels die ooit voet hebben gezet op die witte bol die we ‘s nachts zien als we naar de hemel kijken, waren allemaal mannen.

Artemis III is heel belangrijk, maar Artemis I markeert een essentieel begin van een maanmissie die ons veel moet gaan brengen. Artemis I wordt met het meer dan 100 meter hoge Space Launch System de ruimte ingeschoten, om vervolgens 42 dagen weg te blijven. Het is het moment waarop dat nieuwe lanceersysteem wordt getest, evenals de Orion-capsule, die uiteindelijk astronauten moet meenemen. Erg spannend, want het zijn dure apparaten: NASA steekt in het Artemis-project ongeveer 93 miljard dollar.