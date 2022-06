Generale repetitie van Artemis I-lancering op nippertje mislukt

Hij is weer helemaal uitgereden en neergezet: Artemis I. De wet dress rehearsal is eerder dit jaar drie keer mislukt, maar helaas wordt daar een vierde keer bij opgeteld. Het scheelde maar een haar of deze generale repetitie was succesvol. Helaas: na 29 seconden voor ‘vertrek’ moest NASA de boel afblazen.

Echter verliep dat net even anders, omdat 20 seconden voor dat moment bleek dat er een waterstoflek was. NASA kon desondanks de meeste doelen die het zich had gesteld bereiken. Er waren misschien wat kleine dingen binnen één van die doelen die niet zijn bereikt, laat de ruimteorganisatie weten.

Toch is het niet allemaal dramatisch. Het belangrijkste deel van de oefening ging namelijk wel goed: het voltanken van Artemis I. Dat is een flinke tankbeurt die je niet even in drie minuten doet: het tanken van 2649.78825 liter aan cryogene brandstof neemt vele uren in beslag. Maar dat ging goed, waarna de countdown begon die dan op 9 seconden voor zogenaamd vertrek moest worden stilgelegd.

Artemis I

Uiteindelijk is het onbekend of NASA alle benodigde data heeft, nu de oefening eerder moest worden afgeblazen. Eén ding dat niet is gelukt, dat is om te testen of het het team lukte om de brandstof op temperatuur te houden, iets dat ‘bleed flow’ heet. Dat zou te gevaarlijk zijn in combinatie met het lek.

Er hangt veel van de missie af: Artemis III is de missie waarbij de eerste zwarte persoon en de eerste vrouw voet zullen zetten op de maan. Eerst is er nog de Artemis I-missie en de Artemis II-missie ter voorbereiding. We zijn immers al een tijdje niet op de maan geweest. De raket wordt de lucht ingebracht via het Space Launch System en in totaal is het gevaarte enorm: meer dan 100 meter hoog.