NASA kruipt door oog van de naald met wederom mislukte test

Wet dress-oefening NASA

Mislukt is misschien een wat zware term: immers zijn tests om.. te testen of iets werkt. Maar voor de derde keer heeft NASA de boel moeten afblazen. Tijdens de test gisteren bleek namelijk dat er een lek was. Een heel gevaarlijk lek, waardoor een groot deel van het 3,7 miljard (!) kostende gevaarte zomaar in rook had kunnen opgaan. Een waar gevaarte: het Space Launch System is 111 meter (!) hoog.

De ‘wet dress’-oefeningen van NASA’s Space Launch System houden in dat de lanceringsraket Artemis 1 volledig wordt volgetankt en leeggetankt, naast dat de countdown wordt geoefend en nog meer belangrijke dingen worden getest als generale repetitie. Die is nu al drie keer misgegaan. Het zou eerst vorige week zondag zijn, maar dat moest worden stopgezet omdat er geen druk was op de draagraket. De maandag erop, poging 2, was er een klepje of schuifje dat ongehoorzaam was. Dat er een paar keer blikseminslagen zijn geweest op Kennedy Space Center zal niet hebben geholpen.