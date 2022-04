NASA-raket weer de opslag in: maanmissie loopt vertraging op

111 meter hoog: statig staat hij op Kennedy Space Center, maar niet voor lang. NASA stopt met de tests met het Space Launch System en stelt maanmissie Artemis I uit. Eigenlijk zou deze eerste stap richting de eerste vrouw op de maan in april of mei vertrekken, maar dat wordt nu later.

Space Launch System Er zat al een langere tijd tussen de tweede en derde test vergeleken bij de eerste tot de tweede test, maar er komt voorlopig dus geen vierde. NASA heeft aangekondigd dat het het Space Launch System weer even in de opslag schuift nadat de ‘wet dress’-oefening mislukte. Het is NASA niet gelukt om de raket op een veilige manier vol te tanken en dat was wel de bedoeling van deze generale repetitie. Hoewel Artemis I een onbemande vlucht is, wil NASA geen risico’s nemen met deze miljarden kostende lancering.

Vehicle Assembly Building Helemaal in de opslag gaat de raket niet: er wordt namelijk nog wel aan gewerkt. Hij wordt teruggereden naar het Vehicle Assembly Building. NASA geeft aan: “Vanwege upgrades die nodig zijn bij een externe leverancier van gasvormige stikstof die voor de test wordt gebruikt, zal NASA van de gelegenheid gebruik maken om SLS en Orion terug te rollen naar het voertuigassemblagegebouw om een defecte terugslagklep van de bovenste trap en een klein lek op de mast te fiksen. Gedurende die tijd zullen we ook de schema's en opties beoordelen om vóór de lancering drijfgasladingen te demonstreren.”

Wet dress Er zijn inderdaad wel wat technische problemen om aan te werken, aangezien er een probleem was met gassen en klepjes. Elke wet dress-oefening kwam er weer wat bij, waardoor NASA werk aan de winkel heeft. Het was wel heel dichtbij: bij de laatste oefening werd de raket volgeladen op 49 procent toen bleek dat er een gevaarlijke stof vrijkwam die bovendien enorm brandbaar is. Echter is dat niet het belangrijke gedeelte van de test, want dat is eigenlijk pas als alle brandstof is getankt en er druk op de raket komt te staan. Daarbij wordt ook de countdown getest waarbij elke stap scherp gemonitord wordt. Het is op dit moment nog niet bekend wat dit alles betekent voor de eerste maanmissie, Artemis I, maar dit zal ongetwijfeld ook invloed hebben op de maanmissies die erna gepland staan, waarvan Artemis III de missie is waarop de eerste zwarte mens en de eerste vrouw naar de maan gaan. Die stond op 2023, toen 2024 en nu al 2025, dus hopelijk hoeft dat geen 2026 te worden.