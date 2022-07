NASA's maanmissie Artemis I heeft een voorzichtige lanceerdatum

Artemis I gaat mogelijk al op 29 augustus de lucht in. NASA streeft ernaar zijn nieuwe monsterraket, het Space Launch System, al eind augustus te lanceren op zijn eerste reis naar de diepe ruimte, kondigde het vandaag aan. Het is nog geen vaste datum en er zijn al wat alternatieven, namelijk 2 september en 5 september. Er is nog genoeg werk te doen aan het voertuig tot die tijd, maar de raket is er wel zo goed als klaar voor, zo bleek uit de tests.

Artemis I

Het Artemis-programma is een soort modern Apollo-programma: hierin wordt niet de eerste mens op de maan gezet, maar wel de eerste zwarte mens en de eerste vrouw. Een enorm belangrijke missie, om meer redenen dan dat alleen. Zo is het plan om ditmaal veel langer op de maan te vertoeven. Daarvoor moet echter wel het materiaal in orde zijn en NASA is tevreden over de prestaties van de SLS, waardoor het denkt dat het tijd is voor Artemis I, de eerste vlucht in het programma waarbij er nog geen bemanning aanwezig is.

De generale repetitie van juni was niet de eerste, maar wel de laatse. Hoewel hij niet volledig kon worden afgemaakt zoals de bedoeling was, vindt NASA het goed genoeg. Het is geen beslissing om lichtzinnig over te doen: het Space Launch System is al meer dan tien jaar in ontwikkeling en mag ook wel wat kosten (4 miljard euro per lancering). Dat wil je niet in vlammen zien opgaan. Alleen in vlammen die zorgen dat de onbemande Orion-capsule veilig en wel de ruimte in komt.