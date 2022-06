NASA: tests voor eerste fase maanmissie voltooid

De vierde test van Artemis I liep niet gesmeerd, maar goed genoeg. NASA heeft besloten dat Artemis I uit de testfase gaat en dat betekent dat het team zich nu gaat opmaken voor de echte lancering.

Vier Wet Dress Rehearsals Na drie wet dress rehearsals (generale repetities) ging het met Artemis I tijdens de vierde test een stuk beter. Het Space Launch System van 111 meter met de raket werden succesvol voorzien van brandstof en weer succesvol leeggetankt. Er was alleen een klein lek met waterstof en dat is nogal gevaarlijk. Het is echter iets dat NASA waarschijnlijk gemakkelijk kan verhelpen, waardoor het niet kiest om nog een vijfde wet dress rehearsal te doen. Het gevaarte ongetwijfeld weer even naar de werkplaats gebracht, want er moeten vast de komende tijd andere lanceringen zijn op het platforwordtm. De kans is groot dat Artemis I eind augustus zal vertrekken. Misschien klinkt het allemaal niet zo spannend: deze missie is onbemand en ja, we zijn al een keer bemand op de maan geweest. Toch is het belangrijk dat deze tests worden gedaan, want we zijn nogal wat van plan op de maan. Niet alleen worden de eerste zwarte persoon en eerste vrouw op de maan gezet, maar ook blijven ze daar wat langer dan eerdere maangangers.

Artemis I Logisch dus dat Artemis I en II eerst onderzoek gaan doen, voordat de crew straks in 2024 of 2025 richting de maan vertrekt. Dat space launch system moet namelijk zorgen dat die astronauten straks worden gelanceerd en dat moet uiteraard zo veilig mogelijk gebeuren. Artemis I moet gaan bewijzen dat het systeem binnen de Orionraket goed werkt in de ruimte en dat hij ook weer goed en wel op aarde kan neerkomen. Vooral het in de atmosfeer van aarde gaan is daarbij spannend, naast uiteraard de zachte landing.

NASA schrijft over die vierde wet dress rehearsal: “Ondanks een vloeibaar waterstoflek dat eerder op de dag werd gedetecteerd toen de druk om de motoren te conditioneren werd verhoogd, konden teams een plan maken om door te gaan met het tellen, met de verwachting dat het aftellen zou stoppen na overdracht aan de vluchtsoftware voor de geautomatiseerde lanceringssequencer. De software voert controles uit om te bevestigen dat de motortemperaturen binnen het acceptabele bereik liggen tot aan het punt van de startvolgorde. Het stopt als de temperatuur buiten dat bereik valt, net zoals tijdens een daadwerkelijke lanceringspoging.“ Dat is uiteindelijk goed gegaan en doet NASA besluiten dat het welletjes is met de oefeningen en tijd voor het echte werk.

NASA's maanmissie Het is goed nieuws dat het testen nu voorbij is: in eerste instantie zou Artemis I al in april vertrekken. Alleen bleek tijdens eerdere tests dat er lekken waren, klepjes niet naar elektrische signalen luisterden en kroop het alles door het oog van de naald toen er veel waterstof was vrijgekomen. Het is te hopen dat waterstof tijdens de echte lancering op zijn plek blijft, want ook al zit er alleen een pop in de raket met sensoren erop, NASA zal het zeker behandelen alsof er echte mensen aan boord zijn.