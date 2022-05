NASA's Space Launch System-raket gaat in juni voor poging 2

NASA heeft na wat ongelukkige testdagen vorige maand een nieuwe maand geprikt voor de volgende ‘wet dress rehearsal’ van het Space Launch System. Niet een harde datum, maar wel een maand: juni. Het is enerzijds fijn dat er volgende maand alweer wordt getest, anderzijds is het jammer dat het nodig is: origineel zou het Space Launch System Orion al richting de maan sturen in mei of juni.

Space Launch System Die wet dress rehearsal is de generale repetitie voor NASA en voor het Space Launch System, de raket die ervoor moet zorgen dat ruimtevaartuig Orion richting de maan gaat. Er zijn al drie keer wet dress rehearsals gehouden, maar elke keer was er iets mis. De twee belangrijkste dingen die bij deze generale repetitie voorbij komen zijn enerzijds het tanken van brandstof en anderzijds de countdown doen. Dat tanken van brandstof zorgde meerdere malen voor problemen. Eerst was er een klepje op tientallen meters hoogte dat niet goed beheersbaar was en toen was er een probleem met een gevaarlijke gasvorming waardoor het miljarden kostende project door het oog van de naald kroop. SLS is nogal een gevaarte, dus om dat weer weg te halen van het lanceerplatform en weer terug te zetten is ook al een flinke missie op zich. Hij is meer dan 110 meter hoog (!).

Artemis I In eerste instantie zal het Space Launch System een onbemande Orion de ruimte inschieten onder de missienaam Artemis I, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat bij Artemis III ook daadwerkelijk astronauten naar de maan worden vervoerd. Niet de minste: de eerste zwarte mens en de eerste vrouw zullen voet zetten op de maan. Dat zal echter pas plaatsvinden in 2024 (of misschien zelfs 2025, afhankelijk van de ontwikkelingen van het SLS en dit nieuwe wet dress rehearsal). De kans is aanwezig dat NASA nog maar één wet dress rehearsal nodig heeft: dat is ook wat het vurig hoopt. Maar tegelijkertijd zegt de ruimtevaartorganisatie dat het er niet per se vanuit gaat dat het in één keer lukt. Het kan dus zomaar meer dan één poging kosten. Dat is op zich niet erg: daar is een test voor bedoeld, maar het zou jammer zijn als het weer niet zo lekker loopt en de eerste Artemis-missie nog meer vertraging oploopt.

Lancering in augustus Het was de bedoeling dat Artemis I in de lente zou vertrekken, maar dit wordt nu het einde van de zomer. NASA heeft nu het plan om die essentiële missie te laten plaatsvinden in augustus. In plaats van astronauten worden er poppen in het ruimtevaartuig geplaatst met daarop sensoren, zodat toch meetbaar is hoe dit voor een astronaut moet zijn.

NASA zegt in ieder geval de problemen uit de vorige wet dress rehearsals onder controle te hebben, dus het ziet er goed uit voor het Space Launch System, Orion en de astronauten die hopelijk straks alsnog in 2024 naar de maan kunnen. Fotobron: NASA/Joel Kowsky