​Orion geland! NASA’s Artemis I-missie succesvol afgesloten

Het Orion-ruimtevaartuig van NASA is succesvol geland! Met een flinke plons kwam het gevaarte neer in de Stille Oceaan. Een mijlpaal voor ruimtevaart, want dit had nagenoeg niet mogelijk geweest zonder de hulp van private bedrijven. Orion kan nu opnieuw worden gebruikt en dat gaat ook zeker gebeuren.

Westelijk van Baja Californië kwam Orion na een reis van meer dan 2,2 miljoen kilometer neer in de oceaan, om 9:40 uur in de ochtend (lokale tijd). Het is geweldig nieuws dat een missie die zo vaak moest worden uitgesteld zo goed is gegaan. NASA schrijft: “Splashdown is de laatste mijlpaal van de Artemis I missie die begon met een succesvolle lancering van NASA's Space Launch System (SLS) raket op 16 november vanaf lanceerplatform 39B op Kennedy Space Center in Florida.”

Voordat de bemanningsmodule de atmosfeer van de aarde binnenkwam, scheidde hij zich van de dienstmodule. Tijdens de terugkeer heeft Orion temperaturen doorstaan die ongeveer half zo heet zijn als het oppervlak van de zon (ongeveer 2750 graden Celsius). Orion had maar 20 minuten nodig om van 40.000 kilometer per uur naar 32 kilometer per uur te gaan.

NASA-topman Bill Nelson: "De landing van het Orion-ruimtevaartuig - op de dag af 50 jaar na de landing op de Apollo 17 - is de bekroning van Artemis I. Van de lancering van 's werelds krachtigste raket tot de uitzonderlijke reis rond de maan en terug naar de aarde, deze testvlucht is een belangrijke stap voorwaarts in de Artemis-generatie van maanverkenning. Hij noemt het zelfs een overwinning voor NASA, de Verenigde Staten, de internationale partners en… de mensheid.

Uiteindelijk is Orion 25,5 dagen weggeweest en heeft hij zich door de barre omgeving van de diepe ruimte weten te banen in onderzoek naar straks de echte Artemis-missie waarbij astronauten aan boord zijn. Voor de Artemis II-missie is dat namelijk de bedoeling, al zal er pas bij de Artemis III-missie ook daadwerkelijk een maanlanding plaatsvinden.

Missie naar de maan

Dat is het ook wel. Hoewel veel mensen denken dat de maan een nogal gepasseerd station is omdat we er in de jaren 60 al kwamen, kan de maan belangrijke antwoorden bieden voor vragen die wij hebben over de ruimte. Orion is bij deze missie op zijn dichtstbij 128 kilometer bij de maan gekomen. Hij ging 1000 keer verder dan het International Space Station (waar astronauten ook belangrijk werk verrichten qua experimenten over de ruimte. De testvlucht was helemaal bedoeld om te checken of het wel veilig was om straks met mensen dezelfde soort reis af te leggen: ruim 430.000 kilometer bij onze aarde vandaan.

De Artemis-missie wordt gezien als het volgende tijdperk in ruimtereizen en ontdekkingen. Er wordt gekeken naar een duurzame manier waarop we als mensheid op de maan aanwezig kunnen zijn, maar ook wordt er hiermee onderzoek gedaan naar de potentie van bemande missies naar Mars. Maar hoe nu verder voor Orion zelf? NASA: “In de komende dagen zal Orion terugkeren naar de kust waar technici het ruimtevaartuig zullen uitladen en per vrachtwagen terugbrengen naar Kennedy. Eenmaal op Kennedy zullen de teams het luik openen en verschillende ladingen uitladen, waaronder Moonikin Campos, de ruimtebiologie-experimenten, Snoopy en de officiële vluchtkit. Vervolgens zullen de capsule en het hitteschild gedurende enkele maanden worden getest en geanalyseerd.”

Het duurt nog wel even voordat Artemis II de lucht in gaat: hiervoor is nog geen datum geprikt, maar dit volgt waarschijnlijk pas in mei 2024.