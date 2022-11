Orion schiet indrukwekkende foto’s van de maan

View this post on Instagram

Als je in die oneindige ruimte zweeft dan is een punt van oriëntatie wel zo praktisch. Orion is 16 november gelanceerd en kwam maandag al aan bij de maan. Niet erop, want het is de bedoeling dat Orion uiteindelijk in een hoge baan rond de maan blijft voor een week (dat gebeurt vandaag). Orion is al vrij dicht bij de maan gekomen: op slechts 130 kilometer ervandaan. Een goed moment voor een kiekje, zo blijkt: er werden allerlei foto’s gemaakt waarop het ruige landschap van de maan met al zijn kraters in volle glorie te zien is.

Het meest interessante aan het feit dat Orion nu al zo dicht bij de maan is, dat is dat hij zo kan bewijzen waarom hij eropuit is gegaan als een soort verkenningsmissie voor latere Artemis I-missies. NASA geeft aan: “Orion gebruikt de optische navigatiecamera om beelden op te nemen van de aarde en de maan in verschillende fasen en op verschillende afstanden. Dit levert een uitgebreide hoeveelheid gegevens op om de doeltreffendheid ervan onder verschillende lichtomstandigheden te certificeren als een manier om het ruimteschip tijdens toekomstige missies met bemanning te helpen oriënteren.”

NASA geeft de fotoseries grappige namen op social media. Op Instagram schrijft het: “No crater photos than these” (geen kratere foto’s dan deze), een woordspeling op ‘no greater photos than these’ (geen betere foto’s dan deze). Bij de foto van de aarde, die Orion schoot terwijl hij onderweg is naar de maan staat er ‘earthset’, wat een grapje is op sunset, zonsopgang. Die knappe koppen bij NASA kunnen dus meer dan alleen ingewikkelde berekeningen oplossen in de hoop de mensheid de ruimte in te helpen.

Op 2 december wordt Orion uit de baan rond de maan gehaald, dan moet hij aan zijn terugkeer naar aarde beginnen. Het herbruikbare ruimtevaartuig landt op 11 december in de Stille Oceaan (nabij Californië): dat is tenminste het plan, zodat hij vervolgens ook voor andere Artemis-missies kan worden ingezet. Artemis II is nog een onbemande vlucht (die pas in 2024 vertrekt) met niet lang daarna in 2025 Artemis III, die de eerste zwarte persoon en de eerste vrouw ooit op de maan moet gaan zetten.