Artemis I arriveert bij de maan: kijk hier live mee

Hij is bijna vijf dagen onderweg en vandaag arriveert Artemis I, of beter gezegd de onbemande Orion capsule, bij de maan. Om 13u44 zal Orion de eerste flyby op amper 130 kilometer boven het maanoppervlak uitvoeren. Het goede nieuws is dat iedereen live kan meekijken met die mijlpaal van de Artemis I maanmissie. Dat kan via het officiële (live) videostream kanaal van de NASA op YouTube. De live uitzending begint om 13u15.