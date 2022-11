Artemis: waarom we zo lang niet op de maan zijn geweest

Artemis I is de lucht in. Het is de officiële start van de Artemis-missie van NASA, een missie die moet zorgen dat de eerste zwarte persoon en de eerste vrouw voet gaan zetten op de maan. Dat is echter bij lange na niet het enige waarom de missie zo belangrijk is. Dit is wat Artemis zo belangrijk maakt en waarom we zo lang niet op de maan zijn geweest.

De eerste bemande maanlanding vond plaats in juli 1969: de hele wereld kon zien hoe Armstrong zijn bekende woorden sprak: “A small step for man, a giant leap for mankind.” Daarna zijn er nog een aantal mensen op de Maan geweest, maar in totaal zijn het er slechts 12 mensen op de maan geweest. De laatste voetstappen dateren van 14 december 1972, toen Eugene Cernan er 75 uur verbleef. Daarna werd het maanprogramma van NASA ineens afgeblazen.

Als je fan bent van alles wat met de ruimte te maken heeft, dan glunder je waarschijnlijk vandaag: Artemis I is na veel technische problemen en stormen eindelijk helemaal goed gelanceerd en dat is enorm goed nieuws. Vertel je het echter aan iemand die wat minder met NASA-gerelateerde zaken bezig is, dan zal die zeggen: “Oke, maar we zijn toch al op de maan geweest, wat maakt dit zo bijzonder?”

Daarnaast werd het International Space Station op een gegeven moment in de ruimte opgebouwd en lag de focus vooral op het doen van onderzoek in de ruimte en niet zozeer op de maan. Er zijn wel andere diepe ruimte-missies geweest, maar die waren altijd onbemand. Wel zo veilig, maar aanzienlijk minder opwindend dan wanneer we astronauten succesvol nieuwe gebieden zien bereiken.

Dat heeft niets te maken met de prestaties van NASA, eventueel gevaar op de reis of het gebrek aan technologische ontwikkelingen. Het had alles te maken met de politiek. We hadden in die bijna 50 jaar na die laatste stap nog honderden reisjes naar de maan kunnen maken als het aan de wil en de technologie lag, maar de Koude Oorlog maakte een einde aan Apollo, de eerste maanmissie van NASA. De Verenigde Staten hadden geen geld meer voor de ambities van NASA. NASA kreeg in 1965 4 procent van het federale budget, maar de laatste decennia komt het niet boven de 1 procent uit.

Van de 19's naar de 20's

Het mag wel heel makkelijk lijken om de maan een bezoek te brengen: als we het met onze ‘houtje-touwtje’-tech konden in de jaren ‘60, dan moet het nu toch een eitje zijn? Wel, vergis je niet: de maan is nog steeds heel ver. 384.400 kilometer. Je kunt er in een paar dagen komen met een speciale raket: een Boeing 747 zou er twee weken mee bezig zijn. Alles op de maan is bovendien heel oud: er is geen water, geen wind, er gebeurt daar eigenlijk niets.

Oke, maar als er niets gebeurd, waarom dan terug? Omdat we als mensheid nu eenmaal houden van het ontdekken van nieuwe dingen. We willen weten wat er allemaal om ons heen gebeurt. En voor sommigen geldt zelfs dat we een kolonie willen oprichten op de maan en/of op Mars. De maanmissies worden dan ook vooral gezien als een test voor het eigenlijke doel: mars. Er moet een ruimtestation worden gemaakt bij de maan en zelfs de ESA (de Europese ruimtevaartorganisatie) ziet het helemaal zitten dat mensen zich vestigen op de maan. Daarnaast is de maan ook een handig tussenstation voor wie straks naar Mars wil en is er een plan om een telescoop op de maan te zetten om ver in het heelal te kunnen kijken.