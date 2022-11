SpaceX: De grootste raket ooit gaat in december de lucht in

Starship

Starship is gigantisch: het bovenste deel alleen al meet 50 meter. De onderkant is de Super Heavy, een lanceerdeel dat 69 meter hoog is. Bij elkaar is dat 119 meter en dat is groter dan het ook al zo gigantische Space Launch System dat NASA nu gebruikt om zijn ruimtemissies uit te voeren. Reuters schrijft dat het gaat om een testlancering. Misschien vraag je je af waarom NASA dan toch SpaceX inschakelt: dat heeft niet zozeer te maken met het lanceerstuk, maar met de raket zelf. De Orion die wordt gebruikt voor de eerste Artemis-missies, die is niet in staat om op de maan te landen. Dat kan Starship wel.

Waarom is NASA dan toch zelf aan het testen met de Orion? Omdat deze wel in de baan rond de maan kan zweven. Het is de bedoeling dat SpaceX in 2025 astronauten naar de maan brengt. Naast astronauten wordt er ook vracht verwacht die richting de kraterrijke bol in de ruimte moet worden gebracht. Die test is dus erg belangrijk voor NASA. Niet dat het helemaal nieuw is voor SpaceX, want dat heeft al diverse experimenten uitgevoerd met Starship en de Super Heavy. Alleen nog nooit samen.