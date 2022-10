Lancering van Artemis I wordt definitief november

Artemis 1 vertrekt officieel pas in november. NASA heeft sinds het gevaarte door de storm Ian terug moest rijden naar de werkplaats flink onderzoek gedaan. Het lijkt erop dat Ian geen schade heeft aangericht.

Storm Ian Er was hier en daar wat waterschade, maar niets te ernstig om niet alvast een nieuwe lancering te plannen. NASA schrijft dat onderzoekers nu nog verder gaan kijken om alles klaar te maken voor de volgende lanceerpoging. Het ruimtevaartbedrijf verwacht dat de nieuwe lanceerpoging tussen 12 en 27 november plaatsvindt. Nog even geduld dus… Het is nog steeds de bedoeling dat dit de eerste testrit is naar de maan. Het Orion-ruimtevaartuig zal niet op de maan landen in zijn eerste missie. Hij maakt in ongeveer zes weken een reis naar de maan, gaat er een rondje omheen en keert vervolgens -hopelijk- heelhuids terug op aarde zodat de voorbereidingen op de tweede missie kunnen beginnen.



Artemis Die moet plaatsvinden in 2024 met in 2025 de klapper op de vuurpijl: de derde missie waarin Orion voor het eerst in de geschiedenis van de mens een zwarte persoon en een vrouw op de maan zal zetten. De astronauten blijven er ook wel een tijdje: ze zullen verder onderzoek doen naar de maan. Maar goed, zo ver is het nog lang niet. Tot op heden heeft Artemis I namelijk weinig geluk. Nadat drie keer de generale repetitie niet geheel volgens plan verliep zijn er inmiddels al twee echte lanceringen mislukt. Dat komt steeds vooral omdat er brandstoflekkage optreedt. Niet omdat alles niet goed gecheckt is, maar omdat de brandstof zorgt dat de tank krimpt en daardoor ontstaan er lekken. Die lekken zijn niet erg, tenzij ze te groot worden en dat is nu wel een paar keer voorgekomen.

Nieuwe poging NASA heeft er nu echter alle vertrouwen in om het gevaarte, dat vele miljarden kost, te lanceren. We moeten er echt dus nog even op wachten tot daarvoor weer een poging wordt gedaan. En dan nog is het spannend of het weer de lancering niet weer parten speelt: storm Ian zorgde namelijk de laatste keer dat er niet kon worden gelanceerd. Eerst staat er woensdag een andere lancering op het programma. Namelijk die van SpaceX en NASA om een nieuwe astronaut naar het International Space Station te brengen.